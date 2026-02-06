安倍元総理と高市総理の「決定的な違い」…撤回も求められた「解散総選挙」で安倍晋三が圧勝できた理由

解散の狙いは政権基盤の強化？

解散報道から新党結成の流れを見て思い出すのが、安倍晋三さんが'17年に打った解散総選挙です。解散報道の後に、小池百合子さんの希望の党が結成されました。当時は小池旋風の真っ只中で、今からでも遅くないから解散を撤回せよという声が党内からも強く上がっていました。

私はそんな中、安倍さんに「この選挙は圧倒的に不利で、その結果、政局が流動化しかねない」と言いに行ったんです。すると、安倍さんはえらく落ち着いた表情で『やるべきことをシンプルに国民に訴えるだけ。国民はわかってくれる』と。そんなことより、ケーキでも食べなさいって。こんな修羅場でケーキかよ、と驚きましたが、結果はご存知のとおり、安倍自民党の大勝でした。

もちろん、希望の党の失速や立憲民主党の立ち上げなどの影響もありましたが、安倍さんは愚直に国民に訴えるやり方を選び、勝利を収めたのです。

この選挙に勝ったことで、政権基盤が盤石になり、その後は習近平国家主席やプーチン大統領の態度が軟化しました。高市早苗さんも安倍さんを間近で見てきたので、年末年始の海外情勢の緊迫した動きの中で、選挙に勝って政権基盤を強くしないといけないと覚悟し、解散に踏み切ったのだと推察します。

安倍元総理との大きな違い

ただ、安倍さんとの違いもあります。安倍さんは解散のタイミングをかなり早い段階で見据え、あらゆる人から意見を聞き、各所に丁寧に配慮しました。高市さんにはいわゆる「根回し」がなく、与野党で波風も立ちました。しかし、こうした『高市流』も現代的で、人気の要素なのかもしれません。

公明党との関係で言うと、安倍さんは創価学会の原田稔会長とは電話一本で話ができる間柄でした。公明党の代表だった山口那津男さんとも月に1回、ランチをしていた。そもそも池田大作名誉会長とは秘密裏に会っていたこともあるわけです。さらに菅義偉官房長官のパイプも太かった。公明党・創価学会ともきちんと関係を作り、必要な法案を通したり、選挙したりする際には事前に説明していました。

高市さんの代になると、公明党とのパイプはさらに細ってしまったようですね。

ただ、高市流のコミュ力もあります。韓国の李在明大統領とドラムで交流したり、イタリアのメローニ首相にはイタリア語でハッピーバースデーを歌ったり、外交であれだけハートを摑むことができるのであれば、党内外の人と関係をつくるのは難しいことではないはず。与党で過半数を取れれば政権は続くわけですから、これが来年の総裁選に向けた課題になるでしょう。

岩田明子 (いわた・あきこ)／千葉県生まれ。東大法学部を卒業後、'96年にNHK入局。'00年に報道局政治部へ移り、安倍晋三元総理らを取材する。同局解説主幹を務めた後、'22年からフリーに

「週刊現代」2026年2月16日号より

