英語で「How would you like your eggs？（卵はどうなさいますか？）」と聞かれた時の返し方

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は、朝食のビュッフェやレストランなどで「How would you like your eggs?（卵はどのように調理しましょうか？）」と、卵の調理方法や焼き方を尋ねられたときに役立つ英語表現を解説。調理方法はいくつかあるので、自分の好みを英語で伝えられるよう覚えておきましょう。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「How would you like your eggs?」の返し方

レストランなどで「How would you like your eggs?（卵はいかがなさいますか？）」と聞かれたとき、どのような言い方をしたらいいでしょうか？ 最低限覚えておきたい定番の言い方をいくつか紹介します。

【1】 Sunny-side up. 目玉焼き（片面焼き）

【解説】目玉焼き全般のことは「Fried egg」と言いますが、こちらは黄身がとろっとした状態の片面だけ焼く目玉焼きを指します。白身は焼けていて、黄身はほぼ生の状態になります。「Sunny-side up, please.（目玉焼きでお願いします）」のように「please」をつけると丁寧な言い方になります。

【2】 Over easy. 目玉焼き（両面焼き）

【解説】こちらは両面を軽く焼くスタイルで、黄身はまだ柔らかい状態の目玉焼きです。前述の目玉焼きより少し火を通したい人に向いています。海外のレストランではこの言い方が定番なので、そのまま伝えれば通じます。ちなみに、両面をしっかり焼いて黄身も固焼きの場合は、「Over Hard」と言います。

【3】 Scrambled eggs. スクランブルエッグ

【解説】「scramble」は「ごちゃ混ぜにする」「かき混ぜながら焼く」という意味から名付けられた調理法。卵に牛乳や塩コショウなどを混ぜ、かき混ぜながらふわっと炒めた卵料理です。クセがなく食べやすいため、焼き加減に迷ったときはこれを選ぶと安心かも。そのほかに、ゆで卵は「Boiled」、オムレツは「Omelette」、ポーチドエッグは「Poached」 も覚えておきましょう。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

