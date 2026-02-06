16歳で突然引退したフィギュア選手が3年後五輪に！小児精神科医が解説する、彼女が昔よりも強くなった理由

2月6日から、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックが始まる。注目のフィギュアスケートは、6日初日からスタートする。

2022年に開催された前回の北京大会から、男子では羽生結弦さん（2022年7月19日引退発表）、宇野昌磨さん（2024年5月9日引退）などの人気メダリストの引退という大きな出来事があった。

しかし、新たなるスターも生まれている。羽生結弦さんが果敢に4回転アクセルに挑戦する姿に触発されてチャレンジを続けたアメリカのイリア・マリニン選手は、弱冠21歳だが、アクセルを含む４回転６種類を完璧なまでにこなし、優勝候補と言われている。日本選手も負けてはいない。前回銀メダルの鍵山優真選手、五輪初となる同世代の佐藤駿選手や三浦佳生選手も活躍が期待されている。

女子では、３大会連続世界選手権優勝を果たし、2025/2026シーズン限で引退を表明している坂本花織選手、2025年の世界選手権を制したアメリカのアリサ・リュウ選手、全米チャンピオンのアンバー・グレン選手らが期待されている。

自らも高校時代までフィギュアスケートに興じ、今も無類のフィギュアスケートファンであり、『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』などの著書があるハーバード大学医学部准教授で小児精神科医の内田舞さんはこれまでもフィギュアスケートに関する記事を数多く寄稿している。そして、内田さんは今大会、競技はもちろん、現在に至るまでの生き様に共感する選手が多いことに注目しているという。

「今回の大会では、一度引退し復活を遂げた注目選手もいます。私たちは、失敗したり、挫折するともうダメだと諦めてしまったり、時間の経過から“もう遅い”と判断することがよくあります。スポーツ選手はよりシビアに諦めを感じる人も多いと思います。ですが、そういった概念を打ち破ってチャレンジし、活躍する選手がいます。彼らの存在は私たちの人生にもさまざまな教訓を与えてくれます」

内田さんも感化されたという、フィギュアスケート選手の生き様と、いつでも人生は「選び直せる」という学びについて、前後編でお伝えする。

以下より、内田舞さんの原稿です。

「多様な生き様」を教えてくれる選手たち

ついに、ミラノ・コルティナオリンピックが始まります。初日から始まるフィギュアスケートを楽しみにしている方も多いことでしょう。私もそのひとりです。

フィギュアスケートでは、完璧な演技、華やかな衣装、劇的な結果。そうした要素に目を奪われがちですが、私が近年、心を強く動かされるのは、「勝った瞬間」よりも、彼らがその競技を選び、挫折や困難にどう立ち向かったのか……。決断や選択をし直す、というプロセスを踏んでいる選手も少なくありません。

個人的な視点ですが、私が「選び直す勇気」をもらった選手についてお話しさせてください。

「普通の高校生に戻りたい」と16歳で突然引退

まず、お話ししたいのは、今回、コルティナオリンピックでも注目されるアメリカ代表のアリサ・リュウ選手です。

昨年３月、2025年フィギュアスケート世界選手権は、私が現在住んでいる地元ボストンで行われました。フィギュアスケートは世界各地で大きな大会が開催されますが、実はボストンはフィギュアスケート人気がとても高く、大会の盛り上がりでは世界一と言われています。もちろん、私も現地で、可能な限り公式練習にも足を運び、観戦していました。その中で特に印象に残ったのが、女性シングル世界チャンピオンに輝いた、19歳（現20歳）のアメリカ代表のアリサ・リュウ選手の演技でした。

アリサ選手は、13歳で全米選手権を制し、一躍注目を集めたスケーターです。アリサ選手は、女子では成功する選手が限られていたトリプルアクセルを武器とし、「天才少女」と呼ばれていました。メディアでは、アリサ選手の父親がシングルファザーで5人きょうだいを育て上げたことも話題になったのです。特に当時の女子のフィギュアスケートは、ロシア一強の時代でアメリカ女子選手は国際舞台で苦戦していました。そんなこともあり、彼女の活躍は次第に「アメリカの希望」を担う存在になっていったのです。

2022年、16歳で初めてのオリンピックの北京冬季オリンピックに出場。6位という結果でしたが、その後の世界選手権での銅メダルに輝きました。誰もが「アリサはこれからが本番」と思っていたその直後、彼女は突然、16歳で競技から離れる決断をしたのです。多くメディアでは、「電撃引退」と報じ、驚きや「今やめるなんてもったいない」といった惜しむ声、そしてときに批判も彼女に向けられました。

私自身も大好きな選手だったので、引退報道には驚きました。ですが、私はこうも感じました。「16歳という若さで、常に結果を求められてきた。しかも、“アメリカの希望”というとてつもない重圧……。環境も人間関係も頻繁に変わるなかで、彼女はどれほど“自分のために”選ぶ余地があったのだろうか」と……。

アリサ選手は引退の理由について自身のインスタグラムでこう綴ったのです。「普通の高校生活を送りたい」。この言葉には、競技から逃げたい気持ちではなく、「人生の舵を一度、自分の手に取り戻したい」という切実な思いが感じられました。

競技から離れて見えてきた「大事なこと」

アリサ選手が、競技から離れて約2年半。高校を卒業し、大学生となった彼女は、友人とのスキー旅行をきっかけに、雪の上を滑る楽しさを思い出したと語っています。風を切る感覚やスピード、身体が自然と前に進んでいく感覚。その体験が、「スケートも、同じように楽しかったかもしれない」という気持ちにつながっていったそうです。

引退後、実家に置いたままになっていたスケートシューズを持ち出して、近所のスケートリンクに立ったとき、かつて“結果を出すため”に滑っていたときにはなかった、純粋な喜びを感じたと告白しています。そして、彼女はそんな自分の思いに素直に従い、昔のコーチに連絡し、「もう一度やってみたい」と伝えたそうです。電話を受けたコーチはあまりに驚き、ひと呼吸置くために「ちょっと待って」と一回電話を切ったほどだったんだとか。

引退も突然でしたが、復帰も突然。2024年3月に自身のインスタグラムで復帰を表明しました。この時点で、アリサ選手が復帰初年度に世界の頂点に立つと予想していた人は、ほとんどいませんでした。

19歳で競技に戻った彼女は、音楽や練習方法、食事、衣装まで「すべて自分で決める」と語っています。ショートプログラムで選んだ曲は、人との距離感や断ち切れなかった関係を描いたレイヴェイの『Promise』というラブソングでした。

It hurts to be something

It's worse to be nothing with you

何かになるのは苦しいけれど

何の繋がりもないのはもっと苦しい

私の意訳ですが、アリサ選手はこの歌詞に、自分とスケートの関係性そのものを重ね、リンクの上で正直な感情を表現しました。実際に私が世界選手権で目にしたアリサ選手の成熟した演技は、誰かの模倣ではなく、「自分の物語」として確かに存在していました。

2025年フィギュアスケート世界選手権後の記者会見で、ある記者が上位選手に「スケート選手になって一番驚いたことは何ですか？」と質問をしました。幼いころからスケートひと筋で生きてきた選手たちにとって、「スケート選手になる」という感覚自体、実感したことがない選手も少なくありません。 質問者は選手になった感動や驚きについての回答を望んでいたのかもしれませんが、選手たちはどう答えていいものか少し困っているようでした。そんな中、アリサ選手はこう答えたのです。

「自分が何のためにこの場所に戻ってくるのか、わかっていたので何も驚くことはありませんでした」

競技から離れた時間を持った彼女だからこそ、はっきり、しっかりと答えられたものだったと思います。復活後は、自分の思いについても躊躇せず、発言するようになったアリサ選手。2025年12月名古屋で開催されたGPファイナルでの記者会見でも、「勝つためだけに何かをする、ということはしない」「リスキーなことが大好きで、リスクがあるからこそ、チャレンジしたいと思う」「自分の好奇心を満足させたい」と語りました。その言葉に、同席してきた坂本花織選手も「彼女のような選手がフィギュアスケート界には必要で、選手としても人としても尊敬している」とアリサ選手に敬意を称したのです。

そして、全米代表としてミラノ・コルティナオリンピックに向かった彼女は、多く人がイメージするフィギュア選手枠にはまったく当てはまっていません。縞々模様に染めた特徴的な髪型、矯正しているかのように見せる歯のアクセサリー、自分でデザインした衣装。「美しさ」といった主観的な印象も点数に関わりうるフィギュアスケートの世界で、しかも、もっとも大きなオリンピックという大会で、彼女が型にはまった「美」を表現するのではなく「彼女らしく」挑めるのは、「自分の人生の舵を自分で取る」意味と価値を学んだ彼女だからこそできることだと感じています。

そして、心が疲れたり、その状況下にいることがつらくて、一度は離れた場所であっても、戻りたいと願ったときに、戻れる社会であるのか……。そんな社会を私たちは作っているのだろうか、という問いを、アリサ選手の生き方から改めて考えさせられたのです。

◇後編では、アリサ選手以外にもまだまだいる、内田舞さんが生き様に共感し、学びを感じたフィギュアスケート選手たちについて寄稿いただく。

【後編】高橋大輔に、42歳の選手…引退後「復活」を果たしたフィギュア選手から精神科医が感じた「諦めない」人生観