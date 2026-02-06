阪神の佐藤輝明内野手（２６）が５日、侍ジャパンの一員として出場する３月の第６回ＷＢＣに向けて、合同インタビューに応じた。これまでアジアチャンピオンシップなどで代表経験があるが、まだ日の丸を背負って本塁打は記録していない。長打力に信頼を置く井端監督。果たして佐藤輝のポジションはどこが適切か、考察した。

◇ ◇

佐藤輝の選出理由について、井端監督は「今の日本の球界では間違いなく一番の飛距離を持つ選手」と長打力に期待を寄せた。打撃では大谷や鈴木らと主軸を任されてもおかしくない。一方で岡本や村上の起用次第で、ここぞの代打も考えられる。

そうなると、強みは内外野を守れること。指揮官も「プランの中では内野も外野も考えています」と明かしていた。阪神では三塁が定位置だが、昨季は右翼と左翼も守った。岡本や村上とポジションはかぶるが、複数のプランを組むこともできる。

本人も侍ジャパンでは打順や守備位置にこだわりはない。一塁守備についても「やれと言われたら、もちろんチャレンジしてみたいという思いはあります」と前向きだ。レギュラーになれなくても、攻守で万能侍として貢献できる。