桜井ユキ、岡村隆史と初共演に喜び「ぜいたくな時間だな」【コメントあり】
俳優の桜井ユキが、あす7日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】笑顔でメガホンを持つ桜井ユキ
『おかべろ』は、とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。
現在放送中の、カンテレ・フジテレビ系“月10ドラマ”『夫に間違いありません』やNHK朝ドラ『虎に翼』ほか、話題作に出演し続けている桜井が番組初登場。俳優になるまで、自信はあるのにビビッて挫折（!?）を繰り返していた意外な人生や知られざる素顔を明かす。
番組では、桜井が参加したという、全員が笑うまで帰れない地獄のレッスンを体験。桜井が監督となり、岡村、間寛平、村上ショージが地獄のレッスンに挑戦。スタジオにあるいろんな物を使い挑んでくる3人に、桜井は「悔しいですね」と大爆笑する。
なお、関東地区は、8日深夜2時55分〜3時25分の放送予定。
【コメント】
――岡村さんとは番組で初共演とのことでしたが、収録を終えていかがですか。
昔からいろんな番組に（岡村さんが）出られているのを拝見させていただいたので、こんなに近くでおしゃべりできるのがぜいたくな時間だなと思いました。すごく楽しかったです。
――トーク番組で桜井さんご自身のお話をたくさんされていかがでしたか。
当たり障りのないところでいつも終わっていたのが、こんなに突っ込んでいただけることもなかなかないので、楽しかったですし、「自分ってこうだったな」と思いつつ、本当に何も（自分で行動）していなかったんだなっていうのを改めて感じました。
――小学校3年生で突然「あ！私女優になりたい！」俳優を志すお話もしていただきましたが、今後何かをしたいと思うことはありますか？
海外に住みたいです。どこの国とかは決めてはいないんですが、住むって決めているので、いつかきっと住んでいると思いますので、楽しみにしていてください。
――岡村隆史さん、間寛平さん、村上ショージさんが地獄のレッスンに挑戦されましたが改めてみなさんいかがでしたか。
プロの方は違うなっていうのを、改めて感じましたし、目の前でやっていただき、ぜいたくな時間でした。
――視聴者のみなさまへメッセージをお願いします！
私にとっては、とても思い出深い大切なルーツです。自分の過去を客観視しつつ、皆さまとお話しするというとても新鮮な時間でした！とても楽しかったです。
