最高裁裁判官が職責にふさわしいかをチェックする国民審査の投票が、衆院選と同じ８日に行われる。

審査の形骸化を指摘する声がある一方、前回は罷免（ひめん）を求める「×」の割合が３４年ぶりに１０％を超えるなど、関心の高まりもうかがえる。審査結果とともに投票傾向も注目される。（中川慎之介）

過去最高は１５％

国民審査の投票用紙には、あらかじめ審査対象となる裁判官の氏名が記載されている。やめさせたいと思う裁判官がいれば、氏名の上の欄に「×」を書き、「×」が有効票の過半数に達した裁判官は罷免される。

１９４９年の第１回以降、過去２６回で延べ１９６人が審査を受けたが、罷免された裁判官はいない。罷免率（有効票に占める罷免票の割合）の最高は、７２年に審査を受けた裁判官に対する１５・１７％。対象者全体の罷免率は７２〜９０年の審査で１０％を超えたが、９３年以降は１桁台が続いた。

変化兆し

変化の兆しが見られたのは前々回の２０２１年の審査だ。その４か月前、夫婦同姓を定めた民法などの規定が憲法違反かが争われた裁判で、最高裁大法廷は「合憲」の判断を示す決定を出した。合憲に賛同した裁判官のうち４人が審査対象となり、選択的夫婦別姓制度の導入を求めるグループがＳＮＳで、この４人に罷免票を投じるよう呼びかけた。結果は、全体の罷免率６・７８％に対し、この４人だけ７％を超えた。

２４年の前回審査時もネット上に「最高裁を変えよう」といった投稿で、特定の裁判での判断を理由に「×」をつけるよう促す動きがあった。審査対象６人のうち４人の罷免率が１０％を超え、全体でも３４年ぶりに１０％を上回った。司法界では、女性裁判官がモデルのＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」が放送され、裁判官への関心が高まったことも影響したとの見方も出た。

乏しい判断材料

今回は、前回からわずか約１年３か月後の審査で、対象となる高須順一氏（６６）と沖野真已（まさみ）氏（６２）の２人はいずれも任命１年未満。関与した重要裁判が多いとはいえず、判断材料の乏しさは否めない。

国民審査制度に詳しい西川伸一・明治大教授は「司法への関心の高さと罷免率は比例する傾向にある。国民への情報発信が十分とは言えない中、国民が自らＳＮＳで容易に情報を集め、発信できるようになったことで、近年は関心が呼び起こされている」と分析。「国民が司法を直接チェックできる重要な機会。裁判官の経歴や信条などは審査公報や報道でできるだけ把握し、投票に臨むべきだ」と話す。

◇

高須、沖野両氏が報道各社に答えたアンケートの回答を読売新聞オンラインに掲載しています。