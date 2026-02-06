20歳を迎えた若者のみなさんは、どんな車を買いたいと思っているのでしょうか。ソニー損害保険（東京都）の調査では、現在ほしい車の1位はトヨタ・アクアでした。



【写真】20歳男女に調査、今ほしいクルマは？

2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの全国の男女1000人を対象として、2025年11〜12月にインターネットで「2026年 20歳のカーライフ意識調査」を実施しました。



運転免許保有者と取得予定者の771人に、車（バイクを除く）を所有を尋ねたところ、「自分の車を持っている」は17.1%、「自分の車を購入する予定がある」は18.7%、「購入する予定はないが、いずれは欲しい」は48.2%でした。



さらに「車の所有に肯定的」な648人に、ほしい車を聞いたところ、1位はアクア（15.9%）でした。2位はレクサス（12.3%）、3位はアルファード（11.1%）と、トップ3をトヨタ車が占めました。また、同率4位はトヨタ・ヤリス、BMW（いずれも9.6%）、5位は日産・ノート（9.4%）と続きました。



現在ほしい車を男女別でみると、1位は男女ともにトヨタ・アクア（男性19.6%、女性11.7%）、2位はトヨタ・レクサス（男性14.4%、女性10.1%）でした。



3位以降は男女で異なっており、男性の3位はトヨタ・アルファードと日産・ノート（同率12.9%）、5位はトヨタ・ヤリス（12.6%）でした。女性の3位はトヨタ・ノア（9.4%）、4位はアルファード（9.1%）、5位はBMW、スズキ・ラパン（同率8.1%）でした。



【出典】ソニー損害保険株式会社