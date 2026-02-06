2025年9月19日に発売された新型iPhone 17シリーズですが、購入者はどのくらい満足しているのでしょうか。セレクトラ・ジャパン株式会社（東京都渋谷区）が実施した「格安SIM・スマホ部門による調査」の結果、バッテリー性能やカメラ性能などでは9割以上が「満足」と回答した一方で、価格については約6割が「不満」を感じていることがわかりました。



【調査結果を見る】iPhone 17のスペックは高評価も、価格は「高い」と感じるユーザーが半数以上

調査は、iPhone 17シリーズを購入した男女100人を対象として、2025年12月にインターネットで実施されました。



まず、「iPhone 17シリーズで購入したモデル」を尋ねたところ、「iPhone 17」が55%、「iPhone 17 Pro」が31%、iPhone 17 Pro Max」が14%でした。



続けて、「購入したiPhone 17シリーズへの総合的な満足度」を尋ねたところ、9割以上が「満足」（満足77%、とても満足18%）と回答し、「不満」と答えた人はいませんでした。



そこで、iPhone 17シリーズの「動作の快適さ」「バッテリー」「カメラ」「発熱」と「価格」について、回答者に5点満点で満足度を評価してもらったところ、最新のA19チップを備えるiPhone 17シリーズの「動作の快適さ」については、「非常にスムーズで満足している（5点）」が67%、「おおむねスムーズで満足している（4点）」が33%と、iPhone 17シリーズ購入者の全員が「満足」と回答しました。



また、「バッテリー持ち」については、「1日十分に使えて満足（5点）」が68%、「1日なんとか持って満足（4点）」が23%、「普通（3点）」が9%となり、動作の快適さと同様に「不満」という回答はありませんでした。



「カメラ性能」についても、「とてもキレイに撮れて大満足（5点）」が49%、「十分満足できる（4点）」が48%、「普通」が3%と、97%が高評価を与えた一方で、「カメラの突起部分が気になる」という意見も見られました。



「熱管理（発熱問題）」については、「熱くならずとても安定している（5点）」が37％、「おおむね安定している（4点）」が54％、「気になるほどではない（3点）」が7％と、やや評価が分かれたものの、91%が「安定している」と評価しました。



スペックではいずれの項目も高評価が並んだiPhone17シリーズも「価格」の評価はあまり芳しくないようです。



価格について調べた結果、「満足している（5点）」（6％）と「やや満足している（4点）」（9％）、「普通、妥当だと思う（3点）」（26％）を合わせて約4割にとどまり、「高すぎる、不満を感じる（1点）」（13％）、「やや不満に感じる（2点）」（46％）と回答したユーザーは約6割となり、性能と価格とのバランスを感じづらいユーザーが多数という結果となりました。



そのほか、iPhone 17シリーズに対する隠れた不満については、128GBストレージの廃止や新型が出ても大きな変化を感じられない、コスパを感じづらいという意見も目立ちました。



◇ ◇



【出典】

▽セレクトラ・ジャパン株式会社／格安SIM・スマホ部門による調査