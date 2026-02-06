現代に蘇る“伝説のトヨタ2000GT”

2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」において、ロッキーオートはトヨタ「2000GT」をモチーフにしたレプリカモデル「ロッキー2000GT」を出展しました。

ロッキー2000GTは、1967年に発売されたトヨタ2000GTをモチーフに、ロッキーオートが独自に開発したフレームと現代のパワートレインを用いて製作したスーパーレプリカです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“格安”2000GT」です！ 画像で見る（60枚）

トヨタとヤマハ発動機の共同開発によって誕生した2000GTは、その美しいデザインと高い走行性能から日本車史に残る名車のひとつとして知られています。現在では相場が高騰し、海外オークションでは3億円超で落札された実績もあります。

ロッキー2000GTは、手の届かない存在となった2000GTを、現代の路上で気兼ねなく楽しめるようにという想いから誕生しました。今回展示されたのは、オリジナルでもわずか2台しか存在しないとされるオープン仕様です。

エクステリアは、ロングノーズ・ショートデッキの美しいシルエットやリトラクタブルヘッドライトなど、2000GTの象徴的な意匠を忠実に再現しています。

搭載されるパワートレインは、オリジナルと同様の2リッター直列6気筒ガソリンエンジン。トランスミッションは電子制御4速ATを標準とし、オプションで5速MTも選択可能です。

インテリアは、ウッドのインストルメントパネルや7連メーターといったクラシカルな要素を残しながら、電子制御オートエアコン、パワーステアリング、パワーウィンドウなどの快適装備も標準で備えています。

ロッキーオートによると、このモデルは約12年前から構想され、トヨタの元ワークスドライバーである細谷四方洋氏の協力を得て開発されました。「2000GTの線や形を忠実に伝えてほしい」という想いのもと、細谷氏の全面バックアップを受けて製作されています。

以前に販売された3リッター直6搭載の「ロッキー3000GT」は限定50台がすでに完売。今回はよりオリジナルに近づけたロッキー2000GTとして登場しました。

価格（消費税込）は、クーペが3000万円、オープンが3330万円。受注生産となりますが、オリジナルの2000GTの相場を考えれば、現実的な“夢の一台”ともいえる存在です。

※ ※ ※

このロッキー2000GTに対し、SNSではさまざまな声が寄せられています。

「ホンモノみたいに美しい」「再現度が高すぎる」「直6エンジンってところが最高」といった、完成度やメカニズムを評価する声が目立ちます。

また、「一度でいいから見てみたい」「見たら感動しそう」「この雰囲気は唯一無二」と、実車への期待を語るコメントも多く見られました。

価格については「高いけど内容を見れば納得」「オリジナルが億超えならむしろ安い」といった意見もあり、希少価値と完成度の高さに納得するユーザーも少なくありません。

伝説の名車を現代の技術で蘇らせたロッキー2000GTは、クルマ好きの心を強く刺激する存在として、大きな注目を集めています。