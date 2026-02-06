SHAZNA・IZAM、金髪×青カラコンの近影が話題「とってもかっこいい」「刺さりすぎる」
2017年に8年ぶりに再結成されたロックバンド・SHAZNAのボーカルのIZAM（53）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。金髪×青カラコンの近影が話題を呼んでいる。
【写真】「刺さりすぎる」金髪×青カラコンの近影を披露したSHAZNA・IZAM
1日の投稿で、「今日は、年明け一発目のライヴでソロライヴでした」とつづり、ステージ裏のオフショットをアップ。「みんな楽しめたかなぁ？みんなの時間をボクにくれて本当にありがと」と感謝を伝えた。
IZAMは金髪姿に青いコンタクトを入れた“奇抜”な姿を披露している。これに対しファンからは「とってもかっこいい」「刺さりすぎる…」「ずぅっっっと見ていたい…」「最高」などのコメントが寄せられている。
