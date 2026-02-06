野球日本代表・侍ジャパンは4日、WBCに向けた最終30人目のメンバーを発表。前回大会でも様々な躍動を見せたレッドソックス・吉田正尚選手が選出されました。

吉田選手は、日本が3大会ぶりの優勝を果たした前回大会がWBC初出場。予選リーグ・プールBでは、韓国戦で3打数3安打5打点、チェコ戦で2打数2安打3打点をマークし、プール1位通過に貢献しました。

準々決勝のイタリア戦からは、不振に陥っていた村上宗隆選手に代わり、5番から4番へ打順を変更。準決勝のメキシコ戦では、3点ビハインドから反撃に転じられなかったチームにとって、値千金となる同点3ランを放ちます。直後の8回には逆転を許すも、9回裏には吉田選手が四球で出塁。続く村上選手へ思いを託す”指さしポーズ”も話題を集めました。

決勝戦では快音とはならなかったものの、優勝の瞬間には吉田選手の“迷シーン“が誕生。大谷翔平選手がトラウト選手を空振り三振に仕留め、選手らは一気にベンチを飛び出すも、吉田選手は柵をうまく越えられずまさかの転倒。

今大会でもどのような輝きを見せるか、注目です。