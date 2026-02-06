陣内智則、芸能界の恩人は島田紳助＆明石家さんま 離婚時の言葉に「スゴさの違いを痛感」
お笑い芸人の陣内智則が7日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演。芸能界の恩人を明かす。
【番組カット】初々しい姿…陣内智則の貴重映像公開
番組放送35周年を記念して復活した、一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を書く回転式の“お名前ボード”も当時のスタイルそのままに復活する。MC・明石家さんまがボードから気になる“有名人”を指名し、当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストは、ピン芸人の陣内智則。まずは芸能履歴書ボードをもとに、これまでの活動を振り返る。駆け出し時代から親交がある同期・中川家との秘蔵トークをはじめ、売れたと実感したきっかけについて、陣内は『オールザッツ漫才』への出演を挙げる。デビュー間もない陣内が急きょ、放送当日に出演することになり、ネタがないまま、お客さんからの投票で準決勝まで進出。その際の貴重映像を公開する。
また、芸能界の恩人として、陣内は島田紳助、明石家さんまの名前を挙げる。2009年の自身の離婚時に、両者から掛けられた言葉に対して「紳助さん、さんまさんのスゴさの違いを痛感した」と語る。
