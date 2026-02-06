『魔都精兵のスレイブ2』の横浜決戦編PVが公開 新キャラクター・空折役は小清水亜美
テレビアニメ『魔都精兵のスレイブ2』（毎週木曜 深0：00）の「横浜決戦編」PVが公開され、新キャラクター・空折の声優を小清水亜美が務めることが発表された。
【画像】太ももスラリ！『魔都精兵のスレイブ2』空折キャラクター設定画
「横浜決戦編」PVには、空折のセリフも収録。美しい佇まいとは裏腹に、どこか妖しさを感じさせる存在感が印象的に描かれている。さらに、二番組組長・美羅との豪快で激しい戦闘シーンも見どころのひとつ。大規模な戦いの幕開けを予感させる内容となっており、今後の展開への期待を大きく高める仕上がりとなっている。
また、3月25日発売となるBlu-rayの書き下ろしジャケットをはじめ、キャラクターソングアルバム、オリジナルサウンドトラックのジャケットビジュアルも公開された。
本作は、原作・タカヒロ氏、作画・竹村洋平氏による、謎の異空間「魔都」の脅威から人々を守る“痛快＆可愛い”ヒロインたちのバトルファンタジー。
