キャイ〜ン天野ひろゆき、8キロリバウンド 密かに進行していた「高血圧」と「肝臓の病」
8日放送の健康情報『健康カプセル!ゲンキの時間』(CBC制作TBS系全国28局ネット 毎週日曜 前7:00〜7:30)では、「〜身体を蝕むサイレントキラー〜撃退！高血圧＆肝臓の病」をテーマに届ける。キャイ〜ンの天野ひろゆきが登場する。
【予告動画】キャイ〜ン天野ひろゆき、8キロリバウンド 密かに進行していた病
一昨年の1月、番組で受けた健康診断で脂質異常症や脂肪肝、脳梗塞の危険因子などが判明した天野。その後ダイエットに成功し、一昨年の6月は72.8キロに。しかし、現在の体重は80.3キロ。なんと、約8キロもリバウンドしてしまった。体重の増加とともに密かに進行していたのは、サイレントキラーと言われる「高血圧」と「肝臓の病」。そこで今回は、高血圧対策や肝臓を守る方法を専門医に教えてもらう。
●サイレントキラーFILE1 長引く「高血圧」の悪影響とは！？
＜高血圧の診断基準＞
＜改善しない高血圧の原因＞
＜高血圧を放置した影響は？＞
＜高血圧の悪影響「動脈硬化」＞
＜「プラーク」に要注意＞
＜失明や視力低下の恐れも＞
●血管の老化度をチェック！「開眼片足立ちテスト」
●血圧が下がる？「8秒ジャンプ」
●サイレントキラーFILE2 数値以外にも注目！？肝臓に迫る恐怖とは？
＜「肝臓の病」はなぜサイレントキラー？＞
＜肝機能の数値（血液検査）「ALT（GPT）」「AST（GOT）」「γ-GTP」＞
＜肝臓の病が及ぼす身体への悪影響＞
＜肝臓の脂肪＞
＜「隠れ脂肪肝」に要注意＞
