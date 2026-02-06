ボールを捕まえたいなら「右」を狙え!? 物理的に正しいスイング軌道を手に入れるコツ【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【アマの勘違い フェースの意識】トップからフェースを合わせようとするから手が前に出てしまう

どうすればインから下ろせるかを考える

フェースをまっすぐ戻そうとするとスイングにエラーが生じるという話をしましたが、その典型的なのが、ダウンスイングで手もヘッドも前に出てしまうミスです。手もヘッドも前に出るということは、当然、スイングの軌道もアウトサイドインになるので、ボールはつかまらず、スライスが出やすくなります。

球をしっかりつかまえるには、クラブをインから下ろすことが大事。そのためにも、フェースをまっすぐに戻すのではなく、ボールを右に打ち出す意識が必要なのです。

【NG】ダウンスイングで手が前に出てアウトサイドから振り下ろす

【check】

切り返したあと、早い段階でフェース面をボールに向けようとすると、手とヘッドが前に出てクラブが外から下りてしまう

【これがプロ！対策OK】右に打ち出す意識を持てばクラブがインから下りてくる

【Point】右に打ち出そうとするだけで上半身と下半身の動きもスムーズになる

【check】

フェースをまっすぐに戻そうとせず、右に打ち出す意識でクラブを振れば、手もヘッドも前に出ずインサイドから下ろせる

