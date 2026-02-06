12星座別「恋愛」あるある!?「乙女座（おとめ座）」のあなたは「どちらかというと友達に恋人を紹介したくない」？
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。大好きな恋人ができたら、すぐにでも友達に会わせたいという人もいれば、2人の世界を邪魔されたくない、あえて人に話すことではないと黙っている人もいます。恋人を友達に紹介したい傾向が強いのは何座でしょうか？ 12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ 小林みなみさん）
■乙女座（おとめ座）……どちらかというと友達に恋人を紹介したくない
乙女座は完璧主義で理想が高い分、周囲の評価を人一倍気にしてしまうところがあります。恋人が友達にどう評価されるのか不安で、紹介には非常に慎重。本心では、できれば紹介したくないと思っていることも。友達から「恋人に会ってみたい」といわれても、曖昧な返事で濁すことも少なくないでしょう。
■協力：東京・池袋占い館セレーネ
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
