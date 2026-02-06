北九州市は、去年1年間に転入した人が転出した人を上回る「転入超過」を2年連続で達成しました。しかし、高齢者の死亡などによる人口減は続いていて、北九州市が誕生して以来、初の90万人割れが目前です。こうした中、北九州市は人を呼び込むための取り組みに力を入れています。

■鶴橋 閑（いとま）ちゃん

「ずっと待ってたんだ。遠かったですか？」



玄関で迎えてくれたのは、3歳の鶴橋 閑ちゃんです。





閑ちゃんは、父親の是隆（よしたか）さんと母親の好（このみ）さんと3人で北九州市内で暮らしています。■閑ちゃん「お手伝い上手。」

鶴橋さん一家が北九州市にUターン移住したのは、2年半前です。戸畑区で育った好さんは17歳で上京し、東京で20年以上暮らしてきました。



東京出身の是隆さんと結婚した好さんが、Uターンを考えたきっかけがありました。



■是隆さん

「育てやすい所で。」

■好さん

「子ども中心にしようと思ったら、北九州がいいなと。（関東は）家賃めちゃくちゃ高いし、（北九州だと）駐車場代で住めるくらいの感じ。」



鶴橋さんは本の装丁や個展を開くなど、夫婦共に絵を描く仕事をしています。



コロナ禍でオンライン化が進み、場所に縛られない働き方が移住を後押ししました。



■閑ちゃん

「こうろだい、こうろだい。」



閑ちゃんのお気に入りは、官営八幡製鉄所のモニュメントが見える高炉台公園です。週に3日は訪れています。



好さんは北九州市での子育てで、実感したことがあるといいます。小児救急の充実です。

市内には小児総合医療センターをはじめ、市内4つの病院が24時間365日、小児救急に対応しています。



■好さん

「2歳くらいの時が、すぐ風邪をひいていた。風邪なのか何かに感染したのか分からないのですが。こっちも（子育て）初めてだから、どこまで自宅でどこから病院に行ったらいいのかなど、すぐ相談できれば楽ですもんね。」

移住を決める前に利用したのは「お試し暮らし」です。



移住を検討する人に北九州市での生活を体験してもらうというもので、宿泊費用の半額を北九州市が補助します。最長6泊で、1人1日上限3000円です。



市は「お試し暮らし」を経験した人に仕事や住居、医療や介護などそれぞれの年代に合わせ、移住までをサポートしています。



■移住プロジェクト推進係

「お試し暮らしを使われて、どうでした？」

■移住を検討中の人

「山が見えて、すごくそれがうれしい。きれいだった。」



この10年間で「お試し暮らし」を利用した人は539人です。そのうち、およそ4割の225人が移住しました。

北九州市は、去年1年間で市内への転入数が転出者を443人上回り「転入超過」となったことを発表しました。



■武内市長

「まちの勢いが確かになってきた。潮目の変化が大きな潮の流れになってきた。」



「転入超過」は、60年ぶりとなったおととしに続いて2年連続です。

去年12月末、北九州市役所を訪れたのは大手化学メーカー「日本触媒」の幹部です。



■日本触媒・松本行弘 取締役常務執行役員

「北九州市にいろいろ協力してもらい、順次進めているところです。」



日本触媒は去年4月、北九州市への進出を表明しました。若松区響灘に電気自動車＝EVなどのリチウムイオン電池用素材の製造工場を建設する準備を進めていました。



■松本 取締役常務執行役員

「特に響灘の臨海工業団地は、新設工場にとって広い土地・用地を確保できることと、港湾施設等の物流面で非常に優位だと考えています。」

小倉駅や北九州空港のほか、港も近く、都市高速道路の整備も進んでいる北九州市に魅力を感じたといいます。



北九州市は企業誘致に力を入れていて、2024年度は過去最多の93社の誘致に成功しています。

小倉北区におととし完成したオフィスビル「ビジア小倉」に入居したのは、日本IBMの関連会社です。



■アイ・ビー・エム デジタルサービス 古長由里子 九州DXセンター長

「非常に学生さんの数が多いと聞いています。潜在的に将来、仲間になってもらえるような人が多いと。学校が多くて教育機関が多くて優秀な人材がいると。」



北九州市では3か所目となるオフィスです。UターンやIターンで働く人もいて、若い世代を中心に雇用の創出につながっています。



■転職でUターン・山下舞さん

「絶対に都心で働かなくても、北九州という場所に住んで東京や世界の仕事に関われるのは、お得な感じがしています。」



■転職でIターン・江粼匠実さん

「北九州市自体が企業の誘致、IT企業の誘致を結構していて、エンジニアとして成長できる環境が整っているのかなと思います。」

1963年に100万都市となった北九州市で、初めて人口90万人割れが迫っています。



日本全体の人口が減少する中で移住者の獲得を目指す自治体は増えていて、ターゲットを絞った施策が求められています。



