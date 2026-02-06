『DREAM STAGE』第4話 “芸能界の女帝”が急接近！NAZE＆TORINNERに解散の危機
中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第4話が6日の今夜放送される。
【写真】戸田恵子が大手事務所会長役で登場
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す姿を爽快かつ痛快に活写する。
■第4話あらすじ
ある日、ボーイズグループを集めたバラエティ番組の収録が行われる。ナム社長（ハ・ヨンス）はTORINNERのプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）と遭遇するや、本番中にもかかわらず大ゲンカ！まんまとジスの挑発に乗ってしまい「2週間後のSNSのフォロワー数対決で負けたら、勝った方の望みを何でも1つ聞く」と約束をしてしまう。
今さら「解散しろって言われたらどうしよう」と絶望するナムに、呆れる吾妻。すると“日本芸能界の女帝”と恐れられる大手事務所会長・吉良富子（戸田恵子）から、ナムに電話がかかってくる。富子は、TORINNERのド派手な宣伝に敵意を持ち、ナムに「一緒に戦いましょう」と提案してきたのだった。
大喜びするナムだったが、それは富子が仕掛けた巧妙なワナだった。吾妻も舌を巻く富子の策略により、NAZEだけでなくTORINNERまでも解散の危機を迎える！
金曜ドラマ『DREAM STAGE』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】戸田恵子が大手事務所会長役で登場
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す姿を爽快かつ痛快に活写する。
ある日、ボーイズグループを集めたバラエティ番組の収録が行われる。ナム社長（ハ・ヨンス）はTORINNERのプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）と遭遇するや、本番中にもかかわらず大ゲンカ！まんまとジスの挑発に乗ってしまい「2週間後のSNSのフォロワー数対決で負けたら、勝った方の望みを何でも1つ聞く」と約束をしてしまう。
今さら「解散しろって言われたらどうしよう」と絶望するナムに、呆れる吾妻。すると“日本芸能界の女帝”と恐れられる大手事務所会長・吉良富子（戸田恵子）から、ナムに電話がかかってくる。富子は、TORINNERのド派手な宣伝に敵意を持ち、ナムに「一緒に戦いましょう」と提案してきたのだった。
大喜びするナムだったが、それは富子が仕掛けた巧妙なワナだった。吾妻も舌を巻く富子の策略により、NAZEだけでなくTORINNERまでも解散の危機を迎える！
金曜ドラマ『DREAM STAGE』はTBS系にて毎週金曜22時放送。