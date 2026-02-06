『探偵さん、リュック開いてますよ』第5話 温泉で殺人事件が発生する
松田龍平が主演するドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第5話が今夜放送。温泉で殺人事件が発生する。
【写真】ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』第5話より
本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田龍平が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）が、次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく。
■第5話あらすじ
洋輔は廃業した実家の温泉宿「ゆらぎや」を売りに出すことを決意する。しかし、いざ買い手が見つかると迷いが生じ…。同じ頃、酒井あおい（高橋ひかる）は店を畳むことを決め、粛々と店じまいの準備を進める。
西ヶ谷温泉がにわかに変化を見せ始める中、殺人事件が発生。 町の温泉で、“ハイパー温泉クリエイター”として活躍する男（廣末哲万）が茹で上がった死体となって発見されたのだ。春藤慶太郎（光石研）たち警察が捜査を進めるも、目撃者も証拠もなく…。事件当時、一体何が起きたのか。
全てを知るのは現場となった温泉の「お湯」のみ!? そこで洋輔は、飛猿（きたろう）の体毛の中から発見した“とてつもない電流を放つ蟻”を使った発明品で、いざ「お湯」に事件の真相を聞き出そうと試みる。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記。
【写真】ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』第5話より
本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田龍平が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）が、次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく。
洋輔は廃業した実家の温泉宿「ゆらぎや」を売りに出すことを決意する。しかし、いざ買い手が見つかると迷いが生じ…。同じ頃、酒井あおい（高橋ひかる）は店を畳むことを決め、粛々と店じまいの準備を進める。
西ヶ谷温泉がにわかに変化を見せ始める中、殺人事件が発生。 町の温泉で、“ハイパー温泉クリエイター”として活躍する男（廣末哲万）が茹で上がった死体となって発見されたのだ。春藤慶太郎（光石研）たち警察が捜査を進めるも、目撃者も証拠もなく…。事件当時、一体何が起きたのか。
全てを知るのは現場となった温泉の「お湯」のみ!? そこで洋輔は、飛猿（きたろう）の体毛の中から発見した“とてつもない電流を放つ蟻”を使った発明品で、いざ「お湯」に事件の真相を聞き出そうと試みる。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記。