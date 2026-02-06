静岡朝日テレビは「池上彰のどうなる！？リニア新幹線２０２６」を８日午後１時５５分から 全国ネットで放送する。

品川―名古屋を最速４０分で結ぶリニア新幹線。ジャーナリスト・池上彰がリニアにまつわる場所を徹底取材！ 岐阜県駅＆車両基地に池上彰が潜入…地上駅で最も早く建設が進む岐阜県駅の現状とは？さらに、２０２５年夏、実はリニア新幹線にも新型車両が誕生していた。番組では鉄道好きのタレント・SUPER★DRAGONの伊藤壮吾が新型車両に試乗。特徴である「３つの新機能」を探る。

さらに昨年は、物価高が国民の家計を直撃。リニア工事への影響も例外ではなく、品川―名古屋の総工費が大きく増額となった。実際に物価高の影響がどんな形になって表れているのか、地上駅で最も建設が進む岐阜県駅を池上彰が取材。メディア初公開となる車両基地の工事現場にも潜入している。また、静岡県でいまだ工事が始まらず開業時期が見通せない中、「部分開業論」が叫ばれる長野県飯田市を取材。リニア開業を待ち望む地元住民たちの声にも耳を傾ける。

進行を池上彰が務め、ゲストには鉄道好きで知られる俳優の石原良純やタレントのガダルカナル・タカ、堀未央奈、ダンスボーカルユニットであるＭ！ＬＫの曽野舜太。アシスタントは静岡朝日テレビの白木愛奈アナウンサーが務める。