節約食材の王様といえば、やっぱり「豆腐」ですよね。低カロリーで高タンパク、そのうえお財布にも優しいなんて、まさに主婦の強い味方！今回は、そんな豆腐を使ったヘルシーで満足感たっぷりの人気レシピランキングTOP3をご紹介します。今夜のメインはこれで決まりですよ！■【人気レシピNo.1】ご飯が止まらない！家にある調味料で作る本格旨辛麻婆豆板醤の香りが食欲をそそる、堂々の第1位は王道の麻婆豆腐です！家にある調味料だけでパパッと作れるのに、味は驚くほど本格派。ひき肉の旨味がジュワッと豆腐に絡んで、白米との相性は抜群です。辛さの中にある深い旨味とコクで、家族みんながおかわりすること間違いなしですよ。







【材料】（2人分）



豆腐 200g

豚ひき肉 120~130g

白ネギ 1/2本

ショウガ(みじん切り) 1/2片分

ニンニク(みじん切り) 1片分

豆板醤 小さじ 1

<水溶き片栗>

片栗粉 大さじ 1/2

水 大さじ 1

<調味料>

酒 大さじ 1

砂糖 大さじ 1/2

みそ 大さじ 1

しょうゆ 大さじ 1/2

顆粒チキンスープの素 大さじ 1/2

水 100ml

サラダ油 大さじ 1

ゴマ油 小さじ 1

ネギ(刻み) 大さじ 2



【下準備】



1、豆腐はかぶる位の水と共に鍋に入れ、中火にかけて加熱し、煮たったらザルに上げて水気をきる。







2、白ネギは粗いみじん切りにする。



3、＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、フライパンにサラダ油を熱し、白ネギ、ショウガ、ニンニク、豆板醤を加え、香りがたったら豚ひき肉を加え、ポロポロになるまで炒め合わせる。







2、豚ひき肉の色が変わったら＜調味料＞の材料を加え、煮たったら豆腐を大きく崩しながら加え、再び煮たったら＜水溶き片栗＞を回し入れる。







3、トロミがついたら、ゴマ油を加えてひと混ぜし、器によそって刻みネギを散らす。







【No.2】トロトロ茄子と豆腐の最強コラボ！欲張りマーボー







【材料】（2人分）



ナス 2本

豆腐 1/2丁

豚ひき肉 120~150g

白ネギ(みじん切り) 1/4本分

ニンニク(みじん切り) 1片分

ショウガ(みじん切り) 1/2片分

豆板醤 小さじ 1~2

<調味料>

砂糖 小さじ 2

しょうゆ 大さじ 1

顆粒チキンスープの素 小さじ 1

お湯 150ml

<水溶き片栗>

片栗粉 大さじ 1

水 大さじ 2.5

サラダ油 大さじ 2

ゴマ油 小さじ 2

パクチー（香菜）(あれば) 1株



【下準備】



1、ナスはヘタを切り落とし、ひとくち大の乱切りにする。



2、豆腐はキッチンペーパーに包んで重しをし、10分くらい水きりして2cm角に切る。







3、＜調味料＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。



4、香菜は水洗いして根元を切り落とし、長さ1〜1.5cmに切る。



【作り方】



1、フライパンにサラダ油を熱し、豚ひき肉、白ネギ、ニンニク、ショウガ、豆板醤を炒め、豚ひき肉の色が変わったらナスを加えて炒め合わせる。







2、ナスがしんなりしたら＜調味料＞を加え、煮たったら豆腐を加えて豆腐が温まるまで煮る。







3、＜水溶き片栗＞をまわし入れてトロミをつけ、最後にゴマ油を加えて軽く混ぜ、器に盛る。香菜をのせる。







【No.3】味噌が決め手！ご飯が進む和風スンドゥブ







【材料】（2人分）



ニンニク 1片

白ネギ 1/2本

シイタケ(生) 2個

ニラ 1/2束

豚肉 100g

豆腐 2丁

キムチ 150g

卵 2個

<スープ>

水 500ml

コチュジャン 大さじ 1

だし(和風だしの素) 小さじ 1

しょうゆ 小さじ 2

ゴマ油 大さじ 1

みそ 小さじ 2



【下準備】



1、ニンニクは薄切り、白ネギは斜め切り、シイタケは細切り、ニラと豚肉は4cm幅に切る。







【作り方】



1、鍋に＜スープ＞の材料を入れて混ぜ、ニンニク、シイタケ、白ネギ、キムチ、スプーンですくった豆腐を入れて沸騰させる。







2、豚肉を加え一煮立ちさせ、みそを溶かし入れる。







3、ニラを加え、卵を落としてお好みの固さまで加熱する。







■【2位以降も絶品ぞろい】豆腐の人気レシピ「麻婆豆腐も麻婆茄子もどっちも食べたい！」そんな願いを叶える贅沢レシピ。油を吸った茄子はとろ〜りジューシーで、豆腐と一緒に頬張れば幸せの味が広がります。豆腐で上手にかさましできるので、ボリューム満点なのにヘルシーなのが嬉しいポイントですね。ピリ辛スープに豚肉のコクが染み渡る、旨味たっぷりの純豆腐です。ポイントはお味噌と和風だしを使うこと！いつものスンドゥブが、親しみやすい和風テイストに大変身。熱々をハフハフ頬張れば、体も心もポカポカ温まりますよ。■困った時の救世主！豆腐レシピで食卓を豊かに淡白な味だからこそ、濃いめの味付けも優しいお出汁もなんでも合うのが豆腐の魅力。メインのおかずとしてはもちろん、急なおつまみや「あと一品」が欲しい時にも大活躍してくれます。冷蔵庫に豆腐があれば安心！ぜひ今夜の献立に取り入れてみてくださいね。(E・レシピ編集部)