「また作って！」と言われる安くて美味しい「豆腐」のボリュームおかず3選
節約食材の王様といえば、やっぱり「豆腐」ですよね。
低カロリーで高タンパク、そのうえお財布にも優しいなんて、まさに主婦の強い味方！
今回は、そんな豆腐を使ったヘルシーで満足感たっぷりの人気レシピランキングTOP3をご紹介します。今夜のメインはこれで決まりですよ！
■【人気レシピNo.1】ご飯が止まらない！家にある調味料で作る本格旨辛麻婆
豆板醤の香りが食欲をそそる、堂々の第1位は王道の麻婆豆腐です！
家にある調味料だけでパパッと作れるのに、味は驚くほど本格派。
ひき肉の旨味がジュワッと豆腐に絡んで、白米との相性は抜群です。辛さの中にある深い旨味とコクで、家族みんながおかわりすること間違いなしですよ。
■【2位以降も絶品ぞろい】豆腐の人気レシピ
「麻婆豆腐も麻婆茄子もどっちも食べたい！」そんな願いを叶える贅沢レシピ。
油を吸った茄子はとろ〜りジューシーで、豆腐と一緒に頬張れば幸せの味が広がります。
豆腐で上手にかさましできるので、ボリューム満点なのにヘルシーなのが嬉しいポイントですね。
ピリ辛スープに豚肉のコクが染み渡る、旨味たっぷりの純豆腐です。
ポイントはお味噌と和風だしを使うこと！
いつものスンドゥブが、親しみやすい和風テイストに大変身。
熱々をハフハフ頬張れば、体も心もポカポカ温まりますよ。
■困った時の救世主！豆腐レシピで食卓を豊かに
淡白な味だからこそ、濃いめの味付けも優しいお出汁もなんでも合うのが豆腐の魅力。
メインのおかずとしてはもちろん、急なおつまみや「あと一品」が欲しい時にも大活躍してくれます。
冷蔵庫に豆腐があれば安心！ぜひ今夜の献立に取り入れてみてくださいね。
(E・レシピ編集部)
本格旨辛！定番の麻婆豆腐
【材料】（2人分）
豆腐 200g
豚ひき肉 120~130g
白ネギ 1/2本
ショウガ(みじん切り) 1/2片分
ニンニク(みじん切り) 1片分
豆板醤 小さじ 1
<水溶き片栗>
片栗粉 大さじ 1/2
水 大さじ 1
<調味料>
酒 大さじ 1
砂糖 大さじ 1/2
みそ 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1/2
顆粒チキンスープの素 大さじ 1/2
水 100ml
サラダ油 大さじ 1
ゴマ油 小さじ 1
ネギ(刻み) 大さじ 2
【下準備】
1、豆腐はかぶる位の水と共に鍋に入れ、中火にかけて加熱し、煮たったらザルに上げて水気をきる。
2、白ネギは粗いみじん切りにする。
3、＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を熱し、白ネギ、ショウガ、ニンニク、豆板醤を加え、香りがたったら豚ひき肉を加え、ポロポロになるまで炒め合わせる。
2、豚ひき肉の色が変わったら＜調味料＞の材料を加え、煮たったら豆腐を大きく崩しながら加え、再び煮たったら＜水溶き片栗＞を回し入れる。
3、トロミがついたら、ゴマ油を加えてひと混ぜし、器によそって刻みネギを散らす。
■【2位以降も絶品ぞろい】豆腐の人気レシピ
【No.2】トロトロ茄子と豆腐の最強コラボ！欲張りマーボー
「麻婆豆腐も麻婆茄子もどっちも食べたい！」そんな願いを叶える贅沢レシピ。
油を吸った茄子はとろ〜りジューシーで、豆腐と一緒に頬張れば幸せの味が広がります。
豆腐で上手にかさましできるので、ボリューム満点なのにヘルシーなのが嬉しいポイントですね。
いいとこどり！炒めマーボーナス豆腐
【材料】（2人分）
ナス 2本
豆腐 1/2丁
豚ひき肉 120~150g
白ネギ(みじん切り) 1/4本分
ニンニク(みじん切り) 1片分
ショウガ(みじん切り) 1/2片分
豆板醤 小さじ 1~2
<調味料>
砂糖 小さじ 2
しょうゆ 大さじ 1
顆粒チキンスープの素 小さじ 1
お湯 150ml
<水溶き片栗>
片栗粉 大さじ 1
水 大さじ 2.5
サラダ油 大さじ 2
ゴマ油 小さじ 2
パクチー（香菜）(あれば) 1株
【下準備】
1、ナスはヘタを切り落とし、ひとくち大の乱切りにする。
2、豆腐はキッチンペーパーに包んで重しをし、10分くらい水きりして2cm角に切る。
3、＜調味料＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
4、香菜は水洗いして根元を切り落とし、長さ1〜1.5cmに切る。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を熱し、豚ひき肉、白ネギ、ニンニク、ショウガ、豆板醤を炒め、豚ひき肉の色が変わったらナスを加えて炒め合わせる。
2、ナスがしんなりしたら＜調味料＞を加え、煮たったら豆腐を加えて豆腐が温まるまで煮る。
3、＜水溶き片栗＞をまわし入れてトロミをつけ、最後にゴマ油を加えて軽く混ぜ、器に盛る。香菜をのせる。
【No.3】味噌が決め手！ご飯が進む和風スンドゥブ
ピリ辛スープに豚肉のコクが染み渡る、旨味たっぷりの純豆腐です。
ポイントはお味噌と和風だしを使うこと！
いつものスンドゥブが、親しみやすい和風テイストに大変身。
熱々をハフハフ頬張れば、体も心もポカポカ温まりますよ。
味噌が決め手！和風スンドゥブ by もあいかすみさん
【材料】（2人分）
ニンニク 1片
白ネギ 1/2本
シイタケ(生) 2個
ニラ 1/2束
豚肉 100g
豆腐 2丁
キムチ 150g
卵 2個
<スープ>
水 500ml
コチュジャン 大さじ 1
だし(和風だしの素) 小さじ 1
しょうゆ 小さじ 2
ゴマ油 大さじ 1
みそ 小さじ 2
【下準備】
1、ニンニクは薄切り、白ネギは斜め切り、シイタケは細切り、ニラと豚肉は4cm幅に切る。
【作り方】
1、鍋に＜スープ＞の材料を入れて混ぜ、ニンニク、シイタケ、白ネギ、キムチ、スプーンですくった豆腐を入れて沸騰させる。
2、豚肉を加え一煮立ちさせ、みそを溶かし入れる。
3、ニラを加え、卵を落としてお好みの固さまで加熱する。
