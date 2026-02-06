クリッパーズが在籍8年目のイビツァ・ズバッツを放出…ペイサーズからマサリンらを獲得

2月6日（現地時間5日、日付は以下同）。NBAはトレード・デッドラインを迎え、ロサンゼルス・クリッパーズとインディアナ・ペイサーズの2チーム間でトレードが合意したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

このトレードで、クリッパーズはイビツァ・ズバッツ（センター）とコービー・ブラウン（ガード）を放出。その見返りに、ペイサーズからベネディクト・マサリン（ガード）とアイザイア・ジャクソン（センター兼フォワード）、2026年のドラフト1巡目指名権（条件付き）、2029年の1巡目指名権、2巡目指名権を獲得するとのこと。

ズバッツは、5日のクリーブランド・キャバリアーズ戦を“個人的な理由”で欠場。ただ、これは子どもが誕生したためであって、トレードが絡んだものではなかっただけに、衝撃の動きとなった。

213センチ108キロのズバッツは、NBAキャリア10年目、クリッパーズ在籍8年目のビッグマン。今シーズンは43試合へ出場し、平均30.9分14.4得点11.0リバウンド2.2アシストにフィールドゴール成功率61.3パーセントを残していた。

1巡目2本を含む計3本のドラフト指名権を得るとはいえ、クリッパーズは先日のジェームズ・ハーデン（現キャバリアーズ）に続いて先発センターのズバッツもトレードすることに。

このトレードで移籍と報じられたズバッツとジャクソンの契約は、いずれも2027－28シーズンまで。ブラウンは契約最終年で、マサリンは今シーズン終了後に制限付きFA（フリーエージェント）になる。

今シーズンのペイサーズは、5日を終えてイースタン・カンファレンス最下位の13勝38敗へ低迷。とはいえ、昨シーズンはプレーオフを勝ち上がってNBAファイナルへ進出し、オクラホマシティ・サンダーと最終第7戦まで競い合ったチーム。

アキレス腱断裂のため今シーズンを全休している司令塔タイリース・ハリバートンが復活する来シーズンに、ペイサーズがどこまで巻き返すことができるのか。そして新天地でズバッツがどんなプレーを見せてくれるのか期待したいところだ。