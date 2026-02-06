綾瀬はるかと千鳥の大悟が主演を務める映画 『箱の中の羊』に耼木里夢が出演することが決定。あわせて特報映像と第1弾ポスタービジュアルが公開された。

参考：是枝裕和監督の新作映画『箱の中の羊』2026年公開決定 主演は綾瀬はるか＆千鳥 大悟

本作は、『そして父になる』『万引き家族』『ベイビー・ブローカー』『怪物』などを手がけてきた是枝裕和が原案・監督・脚本・編集を務める、8年ぶりのオリジナル映画。是枝監督が本作で描くのは“少し先の未来”。ある夫婦がヒューマノイドを息子として自宅に迎え入れる新たな家族の物語だ。

ヒューマノイドを息子として迎え入れることになった建築士の甲本音々を綾瀬、音々の夫で工務店の二代目社長・甲本健介を千鳥の大悟がそれぞれ演じる。なお、大悟は本作が初の主演作となる。

そして2人の息子である甲本翔、その姿をしたヒューマノイドを、200名以上のオーディションから抜擢された耼木が務めることが決定した。

公開された第1弾ポスタービジュアルには、森の中でそっと木に顔を寄せるヒューマノイドの息子・翔（耼木里夢）の姿が大きく捉えられている。

あわせて公開された特報映像は、箱を思わせる甲本家のショットからスタート。そこにあどけなさの残る「ただいま」の声。発するのは、亡くした息子と同じ姿・同じ声のヒューマノイド・翔（耼木里夢）。応えるのは、“息子”の帰宅を待ちわびた妻・音々（綾瀬はるか）の「おかえり」。続いて、夫・健介（大悟）の少し硬い「いらっしゃい」。かつて交わしたやさしい親子のやり取りを模倣しあう家族。各々は真剣な表情でなにかを創作している。ラストカットで前方を見上げる一家3人が見つめる先にあるものとは。

また、本作はアジア、北米、ヨーロッパ諸国などほぼ全世界にわたり配給されるが、北米配給は『パラサイト 半地下の家族』や『ANORA アノーラ』など多くのアカデミー賞受賞作品、是枝監督作品では2022年『ベイビー・ブローカー』を担当したNEONが手がける。

なお、本作の公開日は5月29日に決定した。（文＝リアルサウンド編集部）