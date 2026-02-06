SixTONES髙地優吾が「九州7県制覇」に挑む！リアルドキュメント旅番組『ワイルドトリッパー!!』シーズン2が始動

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記）が「過酷な旅で成長！」をコンセプトに、後輩ジュニアと北海道横断をしながら様々なミッションに挑んだ“リアルドキュメント旅番組”『ワイルドトリッパー!!』。

その興奮冷めやらぬなか、シーズン2の制作が決。シーズン1に引き続き、Prime Videoで7月から配信される。

■前回は北海道横断をしながら様々なミッションにチャレンジ

前回、極寒の北海道で過酷ミッションを成し遂げた高地だったが、「もっと過酷で良い！」と発言。そのためシーズン2ではミッション難易度をさらに上げ、旅のルールも変更。移動距離もより長くなったため、資金的にも時間的にもより過酷なものとなっている。

今回のミッションは『九州７県制覇』。九州本土最南端である鹿児島から長崎まで、約1.000キロ以上のワイルドトリップに挑む。

■高地優吾（SixTONES）と戸次重幸（TEAM NACS）のタッグも健在

そして、高地とともに旅をするのは菅田琳寧、元木湧、松尾龍、大西風雅、真弓孟之、千井野空翔、竹村実悟のジュニアトリッパーたち。

過酷な状況で絆を深める彼らたちを戸次重幸（TEAM NACS）が叱咤激励しながら見守る。九州を舞台に、ワイルドな旅が今始まる。

■番組情報

Prime Video『ワイルドトリッパー!! SEASON2』

7月配信（予定）

出演：高地優吾（SixTONES）、戸次重幸（TEAM NACS）

ジュニア出演者：菅田琳寧、元木湧、松尾龍、大西風雅、真弓孟之、千井野空翔、竹村実悟

(C)Storm Labels Inc.

