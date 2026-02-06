プロ野球・ヤクルトは5日に春季キャンプの第1クールを終了。ドラフト1位・松下歩叶選手も、5日間におよぶ最初のクールを無事終えたことに、充実感をのぞかせました。

第1クールの目標に「環境に慣れて、その中でケガなく終える」と掲げていたという松下選手。これを達成し「ユニホームを着て、プロ野球選手としてのスタートとしてケガなく第1クールを終えられたっていうのは、自分にとってすごく収穫かなと思います」とホッとした表情を見せます。

練習後、毎日欠かさず行っているというのは、湯船につかってからのストレッチ。この甲斐もあってか、体の状態も上々であることを明かします。

キャンプでは新たな環境への気苦労も心配されますが、周囲にも助けられている様子。「やはり1日目、2日目はすごく気疲れもあったんですけど、優しい先輩が多いので助けてもらってます」と語り、練習中に池山隆寛監督から声をかけられた場面については、体の状態や環境の変化について気にかけてもらったことを明かしました。

この日はオスナ選手らとサイン会にも参加。最中にはオスナ選手と楽しげに過ごす様子も見られましたが「話しかけてくれたんですけど、ちょっと英語が弱くて…分からなかったんですけど(笑)。でもいい雰囲気でできたと思います」と笑顔で振り返りました。