鈴木奈々、大きめ具材ゴロゴロの“手作りカレー”披露「美味しそう」「最高ですね」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が4日、自身のインスタグラムを更新。友人たちに振る舞った手作りカレーを披露した。
【写真】「具大きくて美味しそう〜！」鈴木奈々が披露した“手作りカレー”
投稿では「カレー作りました」とつづり、白い器に盛られたカレーライスの写真を公開。具材がゴロゴロ入ったカレーが並び、家庭的で温かみのある一皿となっている。 また「お友達も沢山食べてくれて嬉しかった！」「おかわりしてくれると嬉しいね」と、手料理を囲んだ時間を振り返り、「最近は福神漬けよりらっきょが好き」と好みも明かしている。
この投稿にフォロワーからは「最高に美味しそう」「絶対美味いやつ」「こういうゴロゴロカレー大好き」「具大きくて美味しそう〜！」「食べてみたいです」「らっきょ、最高ですね!!」などの声が寄せられている。
【写真】「具大きくて美味しそう〜！」鈴木奈々が披露した“手作りカレー”
投稿では「カレー作りました」とつづり、白い器に盛られたカレーライスの写真を公開。具材がゴロゴロ入ったカレーが並び、家庭的で温かみのある一皿となっている。 また「お友達も沢山食べてくれて嬉しかった！」「おかわりしてくれると嬉しいね」と、手料理を囲んだ時間を振り返り、「最近は福神漬けよりらっきょが好き」と好みも明かしている。
この投稿にフォロワーからは「最高に美味しそう」「絶対美味いやつ」「こういうゴロゴロカレー大好き」「具大きくて美味しそう〜！」「食べてみたいです」「らっきょ、最高ですね!!」などの声が寄せられている。