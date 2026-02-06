「熱くて、熱くてたまらない！」ガソリン積んだ貨物列車5両が脱線　燃料タンク爆発…死者は確認されず　ロシア

ロシア西部で、ガソリンを積んだ貨物列車5両が脱線し、燃料タンクが爆発。大規模な火災が発生した。

カメラには、現場の惨状を伝える男性の声も記録されていた。

「熱くて、熱くて、熱くてたまらない」

もうもうと立ち上る黒煙…次の瞬間！

真っ赤な炎が激しく噴き上がった。

爆発が起きたのは、ロシア西部の街にある駅。

2月4日、ガソリンを積んだ貨物列車5両が脱線し、燃料タンクが爆発。

大規模な火災が発生した。

爆発の瞬間は、別の地点にあるカメラにも捉えられていた。

爆発音のノイズ映っていたのは、激しい爆発音とともに、巨大な炎が噴き上がる様子。

動画には、さらに現場の惨状を車内から伝える男性の声も記録されていた。

男性「マジかよ！熱くて、熱くて、熱くてたまらない。」

地元メディアによると、爆発直後、消火活動にあたった列車の運転士がやけどを負い、入院したものの、命に別条はないという。

これまでに、爆発火災による死者は確認されていない。

ロシアの検察当局は事故原因の特定を進めるとともに、鉄道の安全規則違反の疑いで捜査を始めたと発表している。

