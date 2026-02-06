皆藤愛子、上目遣いで胸元チラリ… 透明感たっぷりのショットに「こんな42歳おる？」「見るたびに綺麗に…」
フリーアナウンサーの皆藤愛子が6日までに、自身のインスタグラムを更新。今月19日に発売を予定している写真集のアザーカットを公開した。
【写真】こんな42歳おる…？上目遣いでカメラを見つめる皆藤愛子
皆藤は「写真集『grazing』発売まで2週間 アザーカットちょこちょこ載せていきます」とし、オーストラリアで撮影されたカットを披露。上目遣いでカメラを見つめ、キャミソールのワンピースからは、胸元が“チラリ”とのぞいている。
このカットにファンからは「見るたびに綺麗になってません？」「ちょっと透明すぎやしませんか？」「こんな42歳おる？奇跡すぎる」との反響が寄せられている。
