新潟から愛媛まで…潮騒と路地が郷愁を誘う小さな港町へ【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

青い海が眼前に広がる町を、目的地もなくぷらぷら歩く。



多くの港町は、急峻な斜面を切り拓き、人々は暮らしの場を築いてきた。





日本海沿岸

港に近づくと、潮の匂いが一段と強くなってくる。「ここに住む方々は、この匂いが日常なんだよな」と、名も知らぬ人達の暮らしをそっと想像してみる。初めて訪れた町を歩くのは、景色だけを楽しむだけではない。匂いや音も、旅の記憶になるのだ。

■新潟県佐渡市・宿根木（しゅくねぎ）

佐渡島にある重伝建地区。廻船業等で栄えた。北前船の寄港地である小木が近くにある。

■富山県射水市・内川

「日本のベニス」と呼ばれる、富山湾に面した町。川には船が何隻も泊まる。晴れた日には立山連峰が綺麗に見えるそう。

■京都府伊根町

舟屋が立ち並ぶ海辺の集落。家の一階が海に直結しているとは…！なんと素敵なのだろう。

■鳥取県鳥取市・夏泊（なつどまり）

鳥取市西部にある、日本の夏を感じられる町。急峻な地形に沿うように、Y字型に住宅地が形成されている。

太平洋沿岸

■三重県尾鷲市・須賀利

昭和57年までは陸路での到達手段が存在しなかった。集落内部は、車が通行できない細路地や階段が通る。

■三重県熊野市・波田須

紀勢本線の海辺の駅、波田須駅周辺。下り坂を進むと海が見えた。3月なのに夏のような色をしていた。

瀬戸内海沿岸

■香川県坂出市・瀬居町

昭和43年まで離島だったが、付近の工業地化に伴って海が埋め立てられ、坂出市街から陸続きになった。

■愛媛県愛南町・中泊

西海半島の先端部にある港町。家屋がひしめいており、その間を縫うように通る道をワクワクしながら歩いた。

■愛媛県愛南町・外泊

お隣中泊の人口が増えて、幕末〜明治初期にかけて新たに出来上がった町。整然と積み上げられた石垣が目を引いた。

（了）