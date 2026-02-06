アップルは2026年後半までに「スマートグラス（スマートメガネ）」市場に参入するとみられています。しかし、その動きに合わせてサプライチェーンの地殻変動がすでに起きていると報じられています。

台湾紙のDigiTimesによれば、スマートグラス業界はアップルによる参入が「起爆剤」になると予測しているとのこと。すでに台湾の複数のサプライヤーは、アップルからの予想される要件を理由に設備投資を増やし、研究開発の優先順位をAR（拡張現実）技術にシフトさせているようです。

具体的には、台湾のKinko Optical社は約560万ドル（約8億8000万円※）の投資を行い、新たなAR・VR・MR研究センターを開設。同社はARグラスの設計に不可欠な技術の「ナノインプリント光導波路」と「光学エンジン」の両方を開発しています。

※1ドル＝約157円で換算（2026年2月4日現在）

Kinko Opticalなどの共同開発プロジェクトは2026年に開始される予定で、アップルの製品発売の噂と時期が一致しています。

その他にも、AR、VR、およびメタレンズ製品を開発しているAsia Optical、ARグラス関連企業のJMO、メタレンズ関連企業のAiimax Innovationが、同様の動きをみせているようです。

アップルによるスマートグラス市場への参入は、生産量を増加させ、部品コストを引き下げると期待されています。近い将来、私たちはスマートグラスをより気軽に購入できるようになるかもしれません。

Source: DigiTimes via MacRumors

The post アップル参入でスマートグラスのサプライチェーンに地殻変動！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.