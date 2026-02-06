コレ気になるーーッ♡【スタバ】の「新作スイーツ」が美味しそう！！！

【スターバックス】のレジ横ショーケースに、またまた新作が仲間入り。思わず目移りする「新作スイーツ」の中から、今回は、見るだけで元気になれそうなトロピカルカラーの華やかケーキと、やさしい香りに癒やされる、上品 & 大人な雰囲気のケーキをピックアップしてご紹介します。

爽やか & 元気になれそう！ ご褒美に食べたいケーキ

インパクト抜群の、ビタミンカラーが目をひく「オレンジケーキ」。たっぷりのオレンジ果肉、オレンジムース、ダマンド生地を重ねています。鮮やかなオレンジ色は見ているだけでも元気になれそう。動物性食材不使用のプラントベースのスイーツで、@j.u_u.n__starbucksさんは「すごくさっぱり」と感想を投稿。さらに、カロリーは266kcalなので、ケーキとしては低めと言えそう。ダイエット中のチートDAYにもおすすめです。お値段は\540（税込）。

やさしい紅茶の香り！ ほっと一息つきたい時にぴったり

さまざまなフレーバーが販売されてきたパウンドケーキの新作は、アールグレイのフレイバー。茶葉を練り込んだ生地にはシュガーグレーズがトッピングされていて、シャリシャリ食感も楽しめそう。さらに公式サイトには、「茶葉が華やかにふわっと香る」と紹介があり、香りにこだわっている様子。ぜひ、香りとともに、上品 & 大人なカフェタイムを楽しんでみて。そんな、「アールグレイパウンドケーキ」は\390（税込）です。

【スターバックス】の新作ケーキをお供に、素敵なカフェタイムを過ごして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@ayumin0220stb様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N