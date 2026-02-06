飼い主さんのことが大好きな猫ちゃんたちは、何かしらの行動で愛情表現を返してくれるもの。そんな猫ちゃんから飼い主さんへ「大好き」の気持ちを伝えている光景が、たくさんの人に癒やしを届けることとなりました。その光景を見た人からは、「これは完全にまたたびｗ」「そこ代わりたい」とコメントが寄せられることに。投稿は110万再生を超える反響を呼んでいます。

【動画：『飼い主はマタタビではありません』頭を抱きしめる猫→『激しすぎる愛情表現』】

飼い主さんのことを『マタタビ』だと思っている光景にほっこり

飼い主さんに「大好き」の気持ちを伝える猫ちゃんの光景が話題になっているのは、Instagramアカウントの『むむとししまるの日常』。この日、飼い主さんは「飼い主はマタタビではありません」という文章と共に、ラガマフィンのむむちゃんとのひとときをInstagramに投稿。その投稿には…飼い主さんの頭をがっちりと抱きしめ、顔を擦り付けるむむちゃんの姿が！

どうやら、むむちゃんは飼い主さんのことが大好きすぎて、その溢れる想いを飼い主さんにぶつけずにはいられなかったご様子。まるでマタタビを貰った時の猫ちゃんのように飼い主さんの頭に自分の顔を押し付け、「大好き」の気持ちを伝えていたといいます。

子猫の時から変わらない、飼い主さんへの「大好き」のサイン

そんな可愛らしいむむちゃんの仕草は、子猫の時からの癖なのだとか。まだ小さかった頃にも、飼い主さんの頭にしがみついては髪に顔を埋めてみたり、飼い主さんの頭を毛繕いしたりと、熱烈な愛情表現を見せてくれたむむちゃん。今も昔も変わらないむむちゃんのその可愛らしい癖に、思わずほっこりしてしまいます。

飼い主さんもそんな一生懸命に愛情表現をしてくれるむむちゃんに、「いつまでも甘えん坊でいてね」と笑顔になってしまうのでした。

飼い主さんと一緒にいたくて、『ドア開け』をマスターしたむむちゃん

飼い主さんに惜しみない「大好き」の気持ちを伝えてくれるむむちゃん。そんな飼い主さんのことが大好きなむむちゃんは、飼い主さんといつも一緒にいたくて、『ドア開け』もマスターしたのだとか！ある日には、飼い主さんがいる部屋のドアがほんの少しだけ開いていることに気がついたむむちゃんが、ドアの隙間に前足を差し込んで一生懸命開けようとしていたとのこと。

しかしドアが重たかったのか、むむちゃんは悪戦苦闘。このまま飼い主さんのところへ行くのを諦めるしかないのか…と思いきや。むむちゃんは体勢を変え、もう一度チャレンジを始めたそう！

そして、捻りを入れて前足に力を込めると、見事にドアを開けることに成功。飼い主さんと一緒にいたい気持ちが、むむちゃんを成長させてくれるのでした。

マタタビを貰った時のように飼い主さんにデレデレになってしまうむむちゃんの光景には、「愛情たっぷりな癖ですね」「大好きが伝わってきます♡」「めちゃくちゃ幸せそう」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『むむとししまるの日常』では、そんな愛情いっぱいなむむちゃんと飼い主さん、そしてサイベリアンのししまるちゃんの幸せな日々が投稿されていますよ。

むむちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「むむとししまるの日常」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。