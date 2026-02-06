阪神・淡路大震災、そして東日本大震災--。この2つの大災害を現場で経験した女性が、いま自身の被災体験や予備自衛官としての活動をもとに、子どもたちに防災の大切さと生きる意味を伝えている。



バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路で通訳を務める阿部美奈子さん。チームの活動の合間を縫い、姫路市内の小中学校で精力的に防災講義を行っている。

1月26日に訪れたのは、姫路市立城乾中学校。ヴィクトリーナの練習場として使われたこともある、チームと縁の深い場所だ。阿部さんは約50分にわたり、「震災は過去の話ではなく、今この瞬間にも起こり得ること」と強調しながら、命を守る意識や次世代に伝えるべき教訓について語った。

阿部美奈子さん 姫路市立城乾中学校での防災講義の様子より（2026年1月26日撮影）

◆「冗談抜きで、2〜3メートル吹き飛ばされた」



1995年当時、阿部さんは神戸を本拠地とするバレーボールチーム「ダイエーオレンジアタッカーズ」で、名将として知られるアリー・セリンジャー監督（現、ヴィクトリーナ姫路の監督、アヴィタル・セリンジャー氏の父）の通訳を務めていた。

宮崎での試合を終え、神戸に戻った翌日の1月17日未明。直下型地震の激しい揺れで、布団ごと「冗談抜きで2〜3メートル吹き飛ばされた」という。布団をかぶって叫んだ直後、今度は激しい横揺れに襲われ、「バリーン、ガッシャーンと、すべてが壊れる音がした」。とっさに母の顔が浮かび、「私、死ぬのかなと思った」と振り返る。

無事だったものの、次に頭をよぎったのは選手たちの安否だった。当時は地下鉄も止まり、携帯電話もない時代。公衆電話には長蛇の列ができ、空には紫やピンク、オレンジが混じった不気味な雲が広がっていたという。

阿部さんは2駅先にある選手寮まで、山を越えて約2時間歩き続けた。寮では、パジャマ姿ではだしのまま飛び出してきた選手たちが、抱き合って泣いていた。



未曽有の被害が出たにもかかわらず、リーグ戦は延期されずに続行。その週末には九州での試合が控えており、「がれきで道なき道をバスで進み、外が見えないようにカーテンを閉めたまま、みんな泣きながら神戸から姫路へ移動し、新幹線で博多へ向かった」。

選手たちの心は限界に近かった。「『もうバレーをやめたい』『実家に帰りたい』と、毎日泣いていた。心は本当にボロボロだった」。それでもセリンジャー監督は、「神戸のために戦おう。亡くなった人のために戦おう」と繰り返し鼓舞した。

阿部さんは涙をこらえながら、その言葉を何度も訳し続けた。「Play For KOBE（神戸のために戦おう）」--。



チームは苦境の中で戦い抜き、そのシーズンのリーグ戦で優勝、日本一を達成する。「優勝の瞬間は爆発的にうれしいと思っていたけれど、実際は違った。『終わった』『もう戦わなくていい』と、ただ安どした。その感覚は今でも忘れられない」と語る。

◆東日本大震災、そして予備自衛官として



それから16年後の2011年3月11日。阿部さんは山形県の中学校で東日本大震災に遭遇した。4階の校舎で激しい横揺れに見舞われ、経験のない生徒たちは泣き叫び、動揺していた。



阿部さんは「机の下に入りなさい！」と指示しながら、「教員として、この子たちを命がけで守らなければならないと強く感じた」という。



校内に大きな被害はなかったが、阿部さんは約2か月前に任官したばかりの予備自衛官として、被災地・宮城県石巻市へ向かった。自衛隊とともに活動する米軍部隊の通訳が任務だった。

「感情移入しない。マシンになろう」。そう自分に言い聞かせ、感情を押し殺して現場に立った。あまりにも過酷な光景の連続で、今も「思い出そうとしても思い出せない記憶」があるという。一方で、決して忘れられないのが現地の“匂い”だ。



「海の匂い、魚の匂い、どぶの匂い、何かわからないものが腐ったような匂い。あの匂いは一生消えない」

それでも心を打たれた場面があった。避難所で物資を配ると、高齢者たちは段ボールで仕切られたスペースに正座し、深々と頭を下げて礼を述べた。ゴミの分別が徹底され、暴動や略奪も起きない。



「こんな絶望の淵にいるのに、なぜ争わず、助け合えるのか」。米軍兵士から何度も驚きの声が上がったという。「そのたびに思った。『日本は本当にすごい国なんだ』と。世界が評価した、日本人の素晴らしさです」

◆「自分の命は、自分で守る」



2つの震災を通じて阿部さんが伝えるのは、「自分の命は自分で守る」という意識と知識の重要性だ。

「できれば水は2週間分。食料は、おかゆやスープなど、液体に近いものがいい。体が弱っているときでも口にしやすいからです。ビタミン不足になりやすいので、ビタミンCを取れるアメなども役に立ちます」



「緊急避難所の場所を知っていますか。時間があれば、重いリュックを背負って実際に歩いてみてほしい。1本の道が使えなくなることも想定して、う回路も考えておくことが大切です」

「『置く場所がない』と言われることも多いですが、大きな災害が同時多発すれば、誰もすぐには助けに来られない。工夫して備えることが命を守ります」



「もうひとつ、人間、2〜3日食べなくても死なないが、寒さだと一晩で死ぬ。水、備蓄などいろいろ大切だが、寒さ対策も忘れないで！」

◆生徒たちに伝えた“Hope”



講義の終盤、阿部さんが生徒たちに伝えたキーワードは“Hope（希望）”だった。



「避難所では、大人たちが『これからどう生きていけばいいのか』と、絶望の中にいました。その一方で、グラウンドでは小学校低学年の子どもたちがサッカーボールを蹴って遊んでいた。状況は分かっていても、『友だちがいる』『遊べる』と笑っている。その姿を見て、『この子たちのために頑張ろう』と思えた」



「皆さんがいるから、大人は頑張れる。そのことを忘れないでください」

阿部さんの話に、真剣に耳を傾け続けた中学生たち。生徒代表は「この会を通じて、生きる理由や学ぶ理由、（防災の）キーワードについて知ることができた。この会で学んだことを家に帰ってもう一度、家族と話します」と述べ、阿部さんに感謝を伝えた。また、生徒の1人は、「防災というのは、毎年の『1・17』で、神戸で起こった阪神・淡路大震災のニュースを見て学ぶことはあるが、このように本当に経験した方から話を伺うことはあまりないので、それがすごく貴重だった。これからも命の大切さ、防災について考えていこうと思った」と感想を述べた。



講義後、「生徒の皆さんの聴く姿勢があまりにも立派で、こちらが緊張しました。思いは伝わったと思います」と手応えを語った阿部さん。今後も語り部としての活動を続けていくという。

