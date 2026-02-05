スズキ株式会社は、小型四輪駆動車「ジムニー ノマド」が、日本経済新聞社主催の「2025年日経優秀製品・サービス賞」において「グローバル部門賞」を受賞したと発表した。

同モデルは、ジムニーシリーズ初の5ドアモデルとして開発され、海外展開の実績や国際競争力が評価されたものである。同賞は技術開発性や独自性など6項目を基に審査される名誉ある賞であり、スズキ株式会社の製品としては初のグローバル部門賞受賞となる。

小型四輪駆動車「ジムニー ノマド」が「2025年日経優秀製品・サービス賞」の「グローバル部門賞」を受賞

ジムニー ノマド 表彰式

スズキの小型四輪駆動車「ジムニー ノマド」が、日本経済新聞社が主催する「2025年日経優秀製品・サービス賞」の「グローバル部門賞」を受賞しました。

「日経優秀製品・サービス賞」は日本経済新聞社が毎年1回、特に優れた新製品や新サービスを表彰するものです。同賞は、1982年に創設され、現在も継続されている名誉ある賞であり、審査は、技術開発性、価格対効果、業績への寄与、成長性、独自性、産業・社会への影響の6項目を基に総合的に評価されます。

今回「ジムニー ノマド」が受賞した「グローバル部門賞」は､海外展開の実績や国際競争力を総合的に評価し選出される賞で､スズキ製品では初の受賞※となります｡

「ジムニー ノマド」佐々木 貴光 チーフエンジニアのコメント

「ジムニーは1970年の誕生以来、本格四輪駆動のコンパクトクロカンとして進化し、199の国と地域で愛されてきました。このたび、より多くの方々に自由と冒険の魅力を届け、家族や仲間との快適な時間を楽しんでいただくために開発したシリーズ初の5ドアモデル『ジムニー ノマド』が2025年日経優秀製品・サービス賞を受賞できたことを大変光栄に思います。現在、大変多くのお客様にお待ちいただいておりますが、1日でも早くお届けできるよう取り組みながら、ジムニーシリーズはこれからも世界中のお客様に新しい価値を提供し続けてまいります。」

「日経優秀製品・サービス賞2025」ホームページ

https://www.nikkei.com/edit/news/special/newpro/2025

※ その他のスズキ製品では、2003年「チョイノリ」が「日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞 日本経済新聞賞」を、2012年「ワゴンR」、2014年「ハスラー」が「日経産業新聞賞」を受賞しています。

リリース提供元：スズキ株式会社