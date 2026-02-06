年々市場が拡大している「納豆」。どんな納豆が人気なのか？大の納豆好きで知られる福山雅治さんと安住紳一郎アナが“聖地”で食べ比べです。

【写真を見る】「すごく綺麗な味」福山雅治×安住が出会った“奇跡の納豆”とは？【THE TIME,】

福山「納豆という存在を信じている」

東京・有楽町にある映画館『丸の内ピカデリードルビーシネマ』。

照明を落とした薄暗いロビーで、強烈なバックライトを背負って待っていたのは…

安住紳一郎アナ：「あらららちょっとすごいことになってますよ。スーパースターじゃないですか」

福山雅治さん：「いやいやいや、人はそう言いますよね」

安住アナ：「福山雅治を周りが光らせているんですね」

福山さん：「いやいやいやいや、ライティングが光らせているんじゃなくて、僕が発光しているんです」

この日、自ら監督を務めた『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』（2月6日公開）の完成披露上映会に参加していた福山雅治さん(57)。“納豆に詳しい”とのことですが…

福山さん：

「詳しいというとあれだけど、とにかく“納豆という存在を信じている”。納豆と白米食べていれば死なないんじゃないかと」

「納豆はご飯にかけない」福山流食べ方

栄養士・管理栄養士200人に調査した＜2026年のトレンド食材＞で1位に選ばれた「発酵食品」。（※（株）エミッシュ【栄養士ラボ】）

なかでも「納豆」の市場規模は右肩上がりで、2024年には2874億円と過去最高を記録しています。（※全国納豆協同組合連合会）

そんな納豆を「現場に行くと必ずご用意していただいている」という福山さん。“少しゆるめの納豆卵に浸す”のが福山流の食べ方だといいます。

福山さん：

「僕の食べ方としては、納豆をご飯にかけるんじゃなくて、アツアツのお米をスプーンやお箸ですくって納豆卵に入れて“スープカレー的”に食べるんですよ」

安住アナ：

「これはもう、納豆リポーターの適任者を捕まえました！」

茨城のソウルフード「そぼろ納豆」

2人が向かったのは、納豆の生産日本一を誇る茨城県のアンテナショップ『IBARAKI sense』（東京・銀座）

納豆売り場には、香ばしい風味とコクが特徴の藁納豆や、甘味の強さと豊富な栄養素が含まれる黒豆を使ったものなど常時30種類が並びます。

中でも茨城の人が好きな納豆を聞いてみると…

宮粼実奈子店長：

「茨城県民のソウルフードの"そぼろ納豆”。切り干し大根の漬物と納豆をすでに和えてあるもの」

水戸市を中心に江戸時代から続く郷土料理「そぼろ納豆」。細かく刻んだ切り干し大根を加え、醤油・みりんなどで味付けした保存食として生まれたといいます。

「タレも何もつけずにそのまま？」と驚いた様子の福山さん。併設するレストラン・BARA diningで「そぼろ納豆」（だるま食品/150g・357円）を特別に試食させてもらいました。

福山さん：「うん…初めての味。おいしい」

安住アナ：「切り干し大根のクランチ感というか、カリカリした感じがちょっと“お漬け物っぽい”」

福山さん：「単体でもいけるけど、ご飯に合いますね。切り干し大根が入ることで“食感”も楽しめるし、おいしい」

宮粼店長によると、味が元々漬け込んであるので「メーカーによって個性があって面白い」とのこと。

“ウイスキー”や“コーヒー”のような味？

パッケージが金塊の形をした納豆「菊水ゴールド」（菊水食品/80g・1080円）も、店長オススメの1つです。なぜ金塊なのか？包みを開いて納豆を見てみると…

福山さん：「あ！金箔じゃないですか」

安住アナ：「今、金高いのに」

贅沢でゴージャスな納豆に使っているのは北海道産大豆の「鈴丸小粒」。

独自に開発した“低温発酵”で、大豆の大きさや水分量などにあわせて時間を細かく調整することで、素材の旨みを極限まで引き出しているといいます。

安住アナ：「なんだろう、豆の奥に特徴的な“ウイスキーっぽい味”がする」

宮粼店長：「納豆菌の作用で“旨みが増している味”だと思います」

福山さん：「確かに。“コーヒーっぽく”もある。うん・・・・おいしいです」

安住アナ：「凄い目力ですね」

納豆ご飯をかき込む安住アナの横で、目力そのままのカメラ目線で「おいしいです！」3連発の福山さん。「パクパク食べちゃうなこれ」と満足の様子です。

“奇跡”自然栽培の“希少”な青大豆

店長オススメ3つ目は、その名も「奇跡の納豆 青大豆」（菊水食品/30g×2・540円）

使っているのは成熟しても青いままの「青大豆」。通常の大豆より甘みと栄養素が豊富で“畑の青真珠”とも呼ばれる希少な大豆です。

さらに、農薬や肥料などを一切使わず“自然に近い形で栽培”することで、豆本来の味がより際立つのだといいます。

福山さん：「非常に・・・・ナチュラルですね」

安住アナ：「（笑）コメントひとつひとつ溜めすぎですよ」

福山さん：「すごく綺麗な味してないですか？」

安住アナ：「素朴にして品が良くて、でも高級だなっていう」

福山さん：「これおいしいな」

オススメ納豆をいただいたところで…

福山さん：

「納豆バンザイ！」

後編では、福山さんが納豆の“ちょい足しレシピ”を調査します。

（THE TIME,2026年2月4日放送より）