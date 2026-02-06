【1週間限定】牛丼チェーン松屋「カルビ焼肉増量フェア」開催へ 60周年企画第3弾
松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」は、2026年に迎える創業60周年を記念した企画の第3弾として、「カルビ焼肉増量フェア」を10日午前10時から2月17日午前9時59分までの1週間限定で開催する。一部店舗を除く全国の松屋が対象となる。
【写真】お肉が最大50％増量 第3弾「カルビ焼肉増量フェア」開催
今回のフェアは、“カルビ”を主役に据えた内容で、使用する牛肉のグレードを上位2ランクに絞り込んだ、ジューシーで柔らかな牛カルビ肉を期間限定で増量して提供する。松屋こだわりの牛カルビ肉の旨味を、より満足感のあるボリュームで楽しめる企画となっている。
増量の対象となるのは、「カルビ焼肉定食（お肉1.3倍）」「プルコギ定食（お肉1.5倍）」「キムカル丼（お肉最大1.5倍）」の3商品。いずれも牛カルビ肉の美味しさを存分に味わえる焼肉メニューで、定食メニューはライスの大盛、特盛が無料となっている。ダブル定食や各種セット、単品も対象に含まれる。
また、フェア期間中に対象メニューをテイクアウトで購入した場合、具だくさんの豚汁を通常価格より140円引きの100円で追加できる特典も用意されている。ボリューム感のあるカルビ焼肉と温かい豚汁を組み合わせた、満足度の高い持ち帰り需要にも応える内容だとなる。
