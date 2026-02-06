綾瀬はるか（40）と千鳥の大悟（45）が主演する、是枝裕和監督（63）の新作映画「箱の中の羊」で2人が演じる夫婦の息子と、夫婦が息子の死後に迎え入れたヒューマノイドの2役を、子役の斌變ぬ粥覆わき・りむ＝9）が演じることが5日、分かった。公開日は5月29日に決まった。

斌擇蓮⊃裕せ厂鬚箸靴導萍する永尾柚乃（9）所属のスペースクラフト・エージェンシーのジュニアに在籍し、25年7月5日にテレビ東京系で放送された連続ドラマ「日本統一 東京編」第1話に出演。「箱の中の羊」では、200人以上のオーディションから抜てきされた。

斌擇演じる翔は、綾瀬が演じる建築家の甲本音々と、大悟が演じる夫で工務店の2代目社長健介の息子だ。劇中で息子を亡くした夫婦は、ヒューマノイドを迎え入れて再び家族としての時間が動き出すが、やがて一家に、想像を超えた「未来」が待ち受ける物語。

斌擇僚弍薹萃蠅糧表を受けて、綾瀬と大悟を交えた親子3ショットと映像が解禁された。斌擇演じる亡くなった翔と同じ姿・声のヒューマノイド翔が発した、あどけなさの残る「ただいま」の声に“息子”の帰宅を待ちわびた、綾瀬演じる音々の温かい「おかえり」の声に、大悟演じる健介（大悟）の少し硬い「いらっしゃい」の声が続く。かつて交わした、優しい親子のやりとりを模倣しあう家族、おのおのが真剣な表情で何かを創作している姿を映し出す。前方を見上げる、1家3人の姿が印象的だ。

是枝監督にとって、世界3大映画祭の1つ、カンヌ映画祭（フランス）で最高賞パルムドールを受賞した18年「万引き家族」以来、日本映画では8年ぶりとなる、自らオリジナル脚本を執筆した作品だけに、世界各国から期待は大きく、アジア、北米、ヨーロッパ諸国など、ほぼ全世界の配給が決定した。北米配給は、19年の韓国映画「パラサイト 半地下の家族」（ポン・ジュノ監督）、24年の米映画「Anora アノーラ」（ショーン・ベイカー）といった米アカデミー賞作品賞受賞作を手がけた、NEONが行う。是枝監督作品の配給は、22年の韓国映画「ベイビー・ブローカー」以来4年ぶりとなる。