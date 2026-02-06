「円滑に回って当然」と職場で軽視されがちなIT部門や事務仕事。そんな現場に目を向ける重要性を説くのは新著『The Giver 人を動かす方程式』が話題を呼ぶ、元マイクロソフトの澤円氏だ。組織のなかの目立たない貢献を可視化するとき、私たちの働き方はどう変わるのか？

これからはビジネスでも「推し活」のマインドが必要

相手がハッピーになるものを提示するアプローチは、「本当に人にGiveしたいと思うこと」にフォーカスする働き方とそのままつながります。

わかりやすくいうと、これは「推し活」のようなものです。

ご存知のように、推し活は、自分の「推し」（人やキャラクター、コンテンツなど）を応援する活動で、自分が選んだ「推し」をいかにハッピーにするか、世に広めるかに心をくだきます（時間とお金を使って！）。

ここで面白いのは、「推す」理由は、千差万別だということ。

「100年に一度の美少女」「女子高生のカリスマ」「日本を代表する三大イケメン」といった、どこかの誰かが決めた判断基準ではなく、あくまで個人が、自らの感情や価値観に従って心から推すわけです。

もちろん、「推し」には、それなりに際立った特徴や才能があるものですが、好きな部分が必ずしも一般的な評価基準に沿っている必要はありません。それよりも、特定の誰かのニッチなツボにはまったことで熱烈に推され、そこから評判が大きく広がることもままあります。

僕は、自分のSNSやVoicyチャンネルで、この「推し活」を結構やっています。小さな例を2つ紹介しましょう。

ひとつ目は、千葉県の東金市にある「イージーダイナー」という行きつけのハンバーガー屋さん。僕はその店を、「世界一のハンバーガー屋」だと言い続けているのですが、もちろん僕にとっての「世界一」です。

なにが素敵かというと、店内になんとスケートパークが併設されているのです。オーナーは、かつてアメリカを旅して本場のダイナーに感銘を受け、「こんなお店をつくりたい！」と、外観内観ともに本場そっくりの店をつくったそうです。店内に一歩入ると、まさにそこはアメリカのダイナーそのものの雰囲気で、料理の味も本格的です。

車でなければ行けないローカルな場所ながら、これまで僕に聞いたといって訪れた知人が何十人もいます。そうなると、お店の人は嬉しいし、僕も知人から「行ってきたよ！」と言われると、「行ってくれたの？ ありがとう！」となって、お互いにハッピーを与え合うことができます。

推すとGiveの好循環が生まれる

2つ目は、同じく僕が長年通う、広尾の「INSOLITE」（アンソリット）という美容院です。

実は、美容院の数はコンビニエンスストアよりも多く、厚生労働省のデータによると、全国で25万軒以上あり、コンビニの約4.5倍に相当するといいます。となると、それだけ顧客の選択肢が多くあり、どこへ行けばいいのか迷ったときに、僕が美容院の話をすることで、少しはインパクトを与えることができます。

このとき単に、「この美容院いいよ」という一般的な言い方はしないようにしています。

なんといっても「推し」ですから、「いまの僕をつくってくれたお店です」と紹介するのです。僕はもともと天然パーマですが、かつてスキーシーズンに伸びてしまった髪を、清潔感がありかつトレードマークになるようにプロデュースしてくれたのが、ボスの尾粼隆司さんです。

彼が、僕の無意識の願望を形にしてGiveしてくれたことで、僕の人生は本当に変わりました。以来、情報発信をして店を「推し」ているのですが、「澤から聞いた」といって常連のお客さんになった人が何十人もいるそうです。

自分がハッピーになった経験をお裾分けするという行動が、他の人の行動を促し、多くの人にハッピーが巡っていく結果になっているのです。

いまの時代は、「お仕事は、推しごと」といわれるほど、ビジネスや消費行動における重要な要素として、「推し活」が注目されています。

不思議なことに、誰かのことを熱心に「推し」ていると、しばしば自分もまた誰かに熱心に「推される」ようになります。「推される」にふさわしい能力と振る舞いをコツコツと磨いていると、いつの間にか仕事に結びついたり、自分も大きなハッピーをもらったりするのです。

Giveの好循環ととてもよく似ていると思いませんか？ これからのビジネスは、「壮大な推し活」をやるマインドで臨むと大きな可能性が開かれます。

「シャドウ・ワーク」に光をあてよ

では、実際のビジネスの現場で、僕がどのようにビジネスパートナーに対して、「推し活」をしているのか具体例を紹介しましょう。

僕は、かつてITコンサルタントとして、多くの企業のIT部門の顧客と仕事をした経験から、IT部門は、実は「ありがとう」と言ってもらえない業種の典型だと感じていました。というのも、メールやチャットなどのシステムがスムーズに動作したからといって、「ありがとう、今日も快適だったよ」と、社内でお礼なんて言われません。動いて当たり前と思われているから。

逆に、システムにトラブルが起きると、すぐに「なにやっているんだ！」「早く直してくれ！」と一方的に怒られる立場です。

そこで、僕はIT部門の人たちに対して、「一緒にありがとうとお礼を言われる存在になりましょう」といって、そのひとつの方法として、自分たちの施策の事例が雑誌や新聞に載ることを目指したのです。実際、僕がグループウェア刷新案件でカゴメ株式会社と関わった事例をはじめ、メディアでの露出を多数成功させました。

要するに、これまで光があたらなかった人たちに光をあて、社内外に「ドヤれる（自慢できる）」ような状態をつくったのです。

ハッピーに動ける環境をつくる

IT部門は象徴的な例ですが、他にも事務・総務部門や経理部門、カスタマーサポート部門など、目立たないけれどもエッセンシャルな（必要不可欠な）職種は世の中にたくさんあります。そんな社内外の「シャドウ・ワーク」に光をあてることで、それらの組織やチームは自信を持って動きやすくなるのです。

これはまさに、ビジネスの現場における「推し活」です。

歌手やアイドルだって、デビューした頃は握手会に数人しか来ないような地点から、ファンが熱心に推すことで認知が広がり、アリーナを満席にする存在に成長していきますよね。

ビジネスだって同様です。これまで光があたらず、ともすれば文句ばかり言われる部門の人たちを、みんなから「ありがとう」と感謝される立場に押し上げる。それによって、彼ら彼女らがより主体的に、ハッピーに動ける環境をつくることができるのです。

シャドウ・ワークは、脚光をあびがちなセールス部門やマーケティング部門、経営企画部門などにも存在します。これらの部門は社内外からの注目度は高いものの、チーム全員がそうとは限りません。地道な部分を受け持つ中堅や若手社員となると、どれだけ陰で頑張っていても正当に評価されず、報われなさを感じて転職を考えてしまう要因にもなります。

僕がいたマイクロソフトでは、注目されにくい仕事をする「縁の下の力持ち」に光をあて、表に出にくい貢献をいかに発見し、評価するかがマネージャーの手腕（義務・役割）とみなされていました。特に、サティア・ナデラがCEOに就任して以降、成果主義一辺倒ではなく、「協働」「他者への貢献」「チームでの成果」などが評価軸に含まれるようになったのです。

「アンサングヒーロー」を讃えよう

組織やチームを支える非常に重要な役割を担う人たちを指して、「アンサングヒーロー」（Unsung Hero）という言葉も使われるようになりました。

具体的には、マイクロソフトで「称賛されない英雄たちを称える」という社内企画をしたり、社内表彰制度に非マネージャー層や裏方の仕事を称えるカテゴリが設置されたりしました。また、社内SNSで称賛の投稿を促したり、社内表彰イベントで裏方の努力を共有したりすることで、「Thanks!」（感謝・賞賛）を送り合う文化が根づきはじめ、アンサングヒーローが可視化されたのです。

こうした文化がもたらすインパクトとして、各メンバーのモチベーションは上がり、組織全体のパフォーマンスが向上します。他部門への関心や理解が深まることで、いわゆる「サイロ化」（タコツボ化）の解消も期待できるでしょう。

多様な人材の活躍が評価される文化を醸成することができ、組織の風通しががぜんよくなっていくのです。

カーネギーは、『人を動かす』のなかで、人を動かす三原則のひとつとして「重要感を持たせる」、つまり「心から相手を重要な人物と思わせる大切さ」を説いています。

相手に本物の関心と敬意を持ち、相手に「自分は重要な存在だ」と認識してもらうのは、結果的に人を動かすための普遍的な原則だとする教えです。

人というのは、自分にちょっとした関心が注がれるだけでも、行動する契機となります。

目立たないけれど、重要な役割を果たす人を評価し、可視化するのが、マネージャーの重要な仕事のひとつです。

