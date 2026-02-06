白熱した終盤戦を繰り広げる「衆議院選挙」。

県内では、3つの選挙区に合わせて10人が立候補。各選挙区ごとに、候補者の動きや訴えについてお伝えします。

今回は長崎3区です。

『長崎3区』は、佐世保市など「県北地域」や「五島列島」「東彼3町」などを含まれています。

有権者数は前回から6600人あまり減って、33万9880人です。

3区には、届け出順に

自民党・前職の金子 容三候補（43）

中道改革連合・新人の田粼 耕太候補（43）の2人が立候補。

与野党一騎打ちの戦いとなっています。

■金子 容三候補【自民党・前職】

3期目を目指す、自民・前職の金子 容三候補。

西海市で開いた出陣式で、造船業の発展や一次産業の支援などを掲げ「県北の声を政策につなげる」と誓いました。

（金子 容三候補）

「まだまだ私にはやらなければいけないことがたくさんあります。国の中枢の戦略を、いかに西海市につなげるか。

再び日本の造船業を世界に誇れるものにしていく。西海市の造船業の発展に尽力して参ります」

金子候補は2023年10月、旧4区の補欠選挙で初当選。

おととしの衆院選では、政治とカネの問題に伴う “自民逆風” の中、再選を果たしました。

初当選からわずか2年3か月で、3回目の選挙戦を迎えています。

基地のまち、佐世保市。

公示から2日後、金子候補の応援に入ったのは “防衛族” として知られる、自民の小野寺税調会長です。

（小野寺 五典 税調会長）

「金子容三さんは防衛大臣政務官の経験もあり、これからますますこの地元のために、前畑弾薬庫も含め しっかりやっていく立場になりますが、それ以上にこの国の安全保障のために、お力を賜りたいと思っています」

前畑弾薬庫をめぐる 移転返還の日米合意などの実績を評価し、金子候補への支持を呼びかけました。

五島市で訴えたのは、一次産業の継承や離島振興の重要性です。

（金子 容三候補）

「五島市の基幹産業である一次産業。農業、林業、水産業。

次世代の若い人たちに一次産業の魅力を知っていただいて、そして儲かるんだというふうな形にした上で次世代につないでいく。これこそが五島市の未来につながる、経済の発展への第一歩だと思っています」

この日、佐世保市内を練り歩いた金子候補。

浮動票が多いといわれる3区の主戦場、重点区と位置づけています。

（金子 容三候補）

「前の2回の選挙と比べてもすごい反応してくれる方々が多くなったと実感している。基地と共存共栄するまちなので防衛力の抜本的強化や造船業の強化などをしっかりと訴えてぜひご理解をいただいて信頼を獲得することが重要だと思う」

防衛省や内閣府の大臣政務官としての経験を強調し組織力を背景に選挙戦を展開しています。

■田粼 耕太候補【中道改革連合・新人】

新党の「中道改革連合」から立候補したのは、新人の田粼 耕太候補です。

大票田 “佐世保市” での第一声では、自民党中心の政治の転換を訴え、食料品の消費税率0％を掲げました。

（田粼 耕太候補）

「今も政治と金の問題で、国政は揺れています。こうした問題に我々は終止符を打っていかなければなりません。

働く人が、頑張っている人が報われる。そうした日本を、そうした経済をつくっていかなければなりません」

西海市出身の田粼候補は市議を2期務め、福祉や教育、地域経済の課題に向き合ってきました。

2度にわたり、市長選に立候補したものの及ばず…。

初の国政選挙への挑戦を決めた理由は、ふるさとへの憂いからでした。

（田粼 耕太候補）

「このふるさとの疲弊を、市議として、地方自治に携わる人間として目の当たりにしてきた。

長崎県、そして日本全体を見た時に、これを変えるためには国政に打って出るしかない。この思いから立候補を決意いたしました」

今月1日、地元で行った個人演説会には支援者らおよそ50人が集結。

超短期決戦で準備期間が限られる中で知名度の向上や政策の浸透が課題です。

（田粼 耕太候補）

「自分で回る、自分が赴く選挙をやってきた。

やるべきこと、決まったことをしっかりやるだけ」

選挙戦も後半に入った、2月3日。

個人演説会には、公明党の秋野政調会長が応援に駆けつけました。

（公明党 秋野 公造政調会長）

「高市総理におかれては、国民の暮らしを守るために物価高対策を行うという意識は極めて低く、こういう時に “生活者ファースト” の理念を掲げて、それを最前線に押し出す形で中道が結成されたことは、大変意味があること」

自民との連立を解消した経緯や、中道の政策をアピールしました。

県北地域をくまなく回り、無党派層への浸透を見据える田粼候補。

一貫して訴えるのは、市議の頃から政治信条とする生活者目線の政策です。

（田粼 耕太候補）

「国民の皆様方の圧迫を、少しでも軽減していく。

額に汗して働く人が報われる。そうした日本、長崎、そして佐世保をつくって参りますことを、心からお誓いを申し上げたいと思います」

前回の衆院選では、与野党の候補者で大差がついた長崎3区。

与党か、野党か。前職か、新人か。

有権者がどちらの候補に、票を託すのか。

投開票日は、８日です。