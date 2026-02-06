◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（５日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】６日（日本時間７日未明）の開会式に先立ち、スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）予選が行われ、初出場・木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝の３回目は横５回転半を決めて８９・５０点。得点の高い２回の合計が１６４・７５点の１０位で、１２人で行われる７日の決勝（日本時間８日未明）に進んだ

前回の２２年北京五輪は、あと一歩で代表入りならず。悔しさを糧に４年間を過ごした。２３年世界選手権のスロープスタイル（ＳＳ）で日本男子初の表彰台となる２位に入り、２５年世界選手権ＢＡで悲願の金メダル。最終３本目に圧倒的な滑りを見せ、世界一に輝いた。

ついにつかんだ夢舞台。「一生に一度あるかないかという舞台。とにかく楽しみたい」と胸を高鳴らせて挑んだ。予選終了後は「1回目点数が出なくて、あれってなったけど、切り替えられた。楽しめはした」と悔しさをにじませながら語った。

◆木俣 椋真（きまた・りょうま）２００２年７月２４日、愛知・名古屋市生まれ。２３歳。

▽競技歴 父の影響で３歳からスノーボードを始め、２０年ユース五輪のＢＡで優勝。同年のＷ杯（米国）で２位に入るなど活躍。けがに苦しみ、その後２年間は大会で大きくふるわなかったが、２３年世界選手権ＳＳで日本男子初メダルとなる２位に入り、２５年世界選手権ＢＡで金メダルを獲得した。

▽競技前のルーチン 大きく深呼吸。

▽クールな性格 父・慎也さん（４６）は「あまり表に感情を出すタイプではない。勝ったときも、喜びの表現がうまくできていないというか…」と笑う。