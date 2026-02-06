平野紫耀（29）神宮寺勇太（28）岸優太（30）の3人組グループNumber＿iが、米大手タレントエージェンシーWMEと契約した。所属事務所TOBEが5日、発表した。マネジメント業務は今後もTOBEが行う。

メンバーは所属事務所を通じ「今回、WMEの皆さんとご一緒できることになり、うれしく思っております。新しい環境で自分たちの可能性や表現の幅をさらに広げていけると感じています」とコメントを発表。

また、同事務所は「今回の契約を通じて、今後はそのグローバルネットワークとノウハウをいかし、国内外においてさらなる活動の場を広げていく」とした。

同グループは24年、米国で開催された世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に出演。その後、楽曲「GOAT」が、米国iTunes総合チャートで10位、Hip−Hopチャートで3位にランクインした。

昨年は、アジアの音楽やカルチャーを世界に発信する場として毎年注目を集める米国開催の音楽フェス「ヘッド・イン・ザ・クラウズ」にも出演するなど、国外での活動も着実に拡大してきた。