歌手のLiSA（38）が5日、東京・駐日イタリア大使館で、「ワールドヌテラデー2026 メディア説明会」に登壇した。

イタリア発の有名なヘーゼルナッツスプレッド「Nutella」のアンバサダーに就任した。この日はトレードマークの派手髪ボブの姿で登場。ジャンルイジ・ベネデッティ駐日イタリア大使が見守る前で「こんなにおいしいものが海を越えて、たくさんの方が子供の頃からの思い出として楽しんでいるんだなと。（アンバサダーとして）声を大にして『こんなにおいしいものがあるんだよ』って紹介できる」と声を弾ませた。

同商品のCMにも出演し、今日6日0時に配信開始となった楽曲「SWEET MAGIC」がCMソングに。「歌詞をヌテラに寄せた」といい、「ナッツってワードがあったり、誰かに渡したいであったり、ヌテラを食べながら聞いてほしいです」。迫るバレンタインデーへの質問にも「ヌテラしかないですね」と“ヌテラ愛”を貫いた。

甘さが特徴な同商品にかけて、幸せな甘いひとときは、と聞かれると「おいしいものを大好きな人と共有できた時です。音楽も一緒で、自分の好きなものや自分がかっこいいと思うものを、好きな人が一緒に楽しんでくれた瞬間をとても幸せに感じます」とミュージシャンらしい表現を交えて優しい声で語った。