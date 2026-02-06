◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（５日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】６日（日本時間７日未明）の開会式に先立ち、スノーボード男子のビッグエア（ＢＡ）予選が行われ、初出場２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）の３回目は横５回転半決めて９１・５０点だった。得点の高い２回の合計が１７３・２３点の３位で、１２人で行われる７日の決勝（日本時間８日未明）に進んだ。

２３―２４年季にＢＡのＷ杯種目別王者に輝いたが、２４―２５年季から２季に渡って争うミラノ五輪代表選考レースは出遅れた。２４年９月頃、技の練習中に着地でミスし、右足首の脛腓靱帯（けいひじんたい）を損傷。焦りもあったが、オフは「けがしない体」をテーマにフィジカルを強化。月に３週はリハビリと主に足腰を鍛えるトレーニングに充てた昨春に体づくりを一から見つめ直した。

五輪シーズンの今季は昨年１２月のＢＡ第２戦から２戦連続の２位。初の五輪切符をたぐり寄せ、初めて夢舞台に立った注目株。競技後は「自分のやりたいことやれた。オリンピックという感じがした。緊張はしたけど、いつものワールドカップと同じような緊張感でやれたので。決勝は最低でも2方向の1980(5回転半)は絶対必要。金メダル取るなら2160(6回転)が必要。(この台で成功は)できるとは思う」と笑顔を見せながら、頂点への自信をみなぎらせた。

◆木村 葵来（きむら・きら）

▽生まれとサイズ ２００４年６月３０日、岡山市生まれ。２１歳。身長１６６センチ。

▽競技歴と学歴 ４歳でスノーボードを始め、１４年ソチ五輪を見たことを機に中学１年でＳＳとＢＡを開始。中学２年でプロ資格を取得。５歳から中学までは体操競技にも励む。２３年１月に初出場したＢＡのＷ杯で３位。２３〜２４年季はＢＡで種目別制覇。２４年全日本選手権ＳＳで初制覇。岡山・倉敷翠松高―中京大。

▽家族構成 両親と今季Ｗ杯ＳＳで２位に入った弟・悠斗（１７）。

▽趣味 メジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースファン。推しは大谷翔平投手で、遠征中も配信で試合を観戦。大谷が睡眠を大切にしている記事を読めば、「僕も８時間以上は寝よう」と意識するほど。