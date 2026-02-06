◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 スノーボード 男子ビッグエア予選（2026年2月5日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード・男子ビッグエアの予選が行われ、日本勢4人は全員が7日（日本時間8日）の決勝へ進んだ。荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）が合計178.50点でトップ通過。木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）は3位、長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）は5位、木俣椋真（23＝ヤマゼン）も10位で通過した。

23〜24年シーズンのW杯種目別総合王者・木村は全体2番目で登場。試技の1、2回目はバックサイドとスイッチバックサイドの1800（5回転）を決め、3回目はスイッチバックサイドの1980（5回転半）をきれいに着地し、91.50の高得点を叩き出した。「五輪に来た感じがしなかったんですけど、1本目を飛び終えてから五輪の場に立ってるんだなと。緊張はしましたけど、いつものW杯の時と同じぐらいの緊張感でやれたのはよかった」と振り返り、「18（1800）を2つ決めれば予選は上がれるだろうと思ったけど、ちょっとしたミスもあって点数を伸ばせなかった。それでも、3本目で決勝で使うスイッチバックの18をやれたのは次につながるのかなと思います」と話した。

昨年の世界選手権覇者の木俣は、2回目を終えて“圏外”の13位。それでも3回目にバックサイドの1980で89.50点を出し、決勝に滑り込んだ。「1本目は思わぬ形で失敗してしまったんですけど、良い感じに切り替えられました。親も来てるんで、さすがに予選落ちは見せられない」と話し、「バック19（1980＝5回転半）はいつもどおりやって、スイッチで19まで上げるところですね。練習では成功はしてるんですけど、立てることはしてないので、本番で立てるかです」と決勝をにらんだ。

ビッグエアはキッカー（ジャンプ台）から飛び出して披露するエアトリック（空中技）の難度、完成度、高さや着地の安定性を競う。6人のパネルジャッジ（審判）が100点満点で採点し、最高点と最低点を除いた4人の平均値が得点となる。予選には30人が出場して試技を各3回行い、回転方向が異なる2回のベストスコアの合計得点で上位12人が決勝へ進んだ。