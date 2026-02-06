現役プロレスラーとして活動する藤波辰爾さん（72）にインタビュー。年齢を重ねて変化したという体作りへの考え方や、藤波さんが憧れたプロレスラー、そして現役を続ける藤波さんのプロレスラーとしての今後の目標などを伺いました。

■今年デビュー55周年 現役プロレスラー藤波辰爾

藤波さんは、1970年に16歳で日本プロレスに入門し、翌年デビュー。1972年3月には、新日本プロレス旗揚げ戦に出場しました。その後、海外遠征へ出発し、本名の“辰巳”にドラゴンを意味する“辰”が入っていることから“ドラゴン”と呼ばれるように。1978年1月23日に、ニューヨークのマジソンスクエアガーデンでチャンピオンになった際、新聞社が新必殺技のスープレックスに“ドラゴンスープレックス”というネーミングをしたことでこの愛称が広まりました。

そして、1981年末にヘビー級転向を宣言。IWGPヘビー級王座のタイトルを獲得するなど、エースとして活躍しました。現在は『ドラディション』に所属し、他団体に積極的に参戦するなど、72歳となったいまも現役で活動。今年デビュー55周年を迎えます。

■「無理をせずに動かしていく」体作りのヒントに

1月26日に発売した『マッチョ・ドラゴン式トレーニング 古希でも闘える体づくり』は、藤波さんのこれまでのプロレス人生や、現役でいるために編み出したというストレッチ、トレーニング方法などが書かれています。

――今回の本はどのような内容でしょうか。

年齢とともに、どうしてもいろんなことをやるのがおっくうになってくる。そうじゃなくて、自分自身で常に前向きに、好きなことを見つけて、そのために自分で体を動かす。

自分の場合は、心がけているのは、寝て起きるときに、布団の中であたたかい状態の中で、まずストレッチをやるんだよね。手足を伸ばして。それで少しずつ体を左右に動かしてみる。ヒザを立てて、腰をねじってみる、足を持ち上げて足の後ろの筋を伸ばしていって。そうやって少なくとも5分から10分、お布団の中で、寒いときなんかは特にその時間をとって、やった方がいいですね。即いろんなことをやるんじゃなくて。

（本には）自分がいま、自分の状態で、できる範囲のことを書いて。特に僕の場合は、いまだに現役、リングに立っているので。そのリングっていうのが、ひとつの生きがい。パワースポットなんですよね。普段の動きよりも自分の体がリング上だと動けちゃう。パワースポットのリングに少しでも長く立つためには動ける体を作っておこうっていう。

年齢とともに、少しずつ、若いときのように動かないでしょうけど、自分の精いっぱいの無理をせずに動かしていく。そういうのを心がけて、そのひとつのヒントになればなという部分がありますよね。

■ファンに見られた時を意識した体作り

――72歳になった際にXに投稿された写真が“72歳とは思えない”など話題となりましたが、そういった反響はどのように受け止めましたか。

自分がやってきた中で、そういう形で見られるのは悪い気持ちはしないよね。やっぱりそういう部分では、なおさら今度は自分の中にひとつ言い聞かせるもんで。そういう体を常に自分が保たなきゃいけないかというのがすごくあって。

それとやっぱり自分たちがリングに上がった時に、ファンの方が見た時に、リングに上がって、ガウンをパッと脱いだときに、自分の体が一番先に見られたときに、“あぁやっぱ年齢的に”っていう部分が、なるたけそういう言葉が出ないように、自分の中で体作りだけは意識はしていますよね。

■理想の体は“アントニオ猪木”

――これまでのプロレスラー人生の中で、この体になりたいと思った選手はいましたか。

やっぱり、僕はもうアントニオ猪木さんの大ファンだったのでね。やっぱり猪木さんの体はものすごく自分の中で、自然体の体というのか。僕と筋肉のつき方が違うんだけど、やっぱり理想は猪木さんみたいな柔らかい、ものすごく柔らかいのでね。動きが柔らかいし。ああいう体になりたいなというのはありましたね。

■「プロレスの魅力をいろんな角度から伝えたい」

――72歳となり、今年5月にデビュー55周年を迎える藤波さんの、プロレスラーとしての今後の目標を教えてください。

自分がいつ、引退宣言をするのかなっていう。それはいつかはね、自分の体がリング上に立てない、リングにいられないっていうのは、自分自身が、体でみたり、動きを自分で判断する時が必ずくると思うんですけど。ただ、自分が今までいろんなところでやってきてね、いろんなプロレスの魅力をいろんな角度から伝えたいなっていう。

昨年は、自分がお城が好きで、お城をバックに試合をしたんだけど、そういう史跡と一緒にね。プロレスの違った見せ方というのかな。自分自身が一番楽しいんだけどね。後ろに天守がそびえ立つ前でリングを組んで試合。すごいファンの方が来てくれた。リングとお城、すごくいいコラボでね。そういうのをこれから先は、ひとつのライフワークとしてやっていきたいなという気がしますね。