この絵文字が表すミュージカル作品は？フランスが舞台の超名作♡
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すミュージカルは？
意外と難しいこのクイズ。
「⛪🔔🔥💃❤️」が表すミュージカルは一体なんでしょうか？
ヒントは、フランスが舞台の超名作です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ノートルダム・ド・パリ」でした！
聖堂や鐘、踊り子を表す絵文字から、ミュージカル「ノートルダム・ド・パリ」であることがわかります。
人間の心と社会の深淵を見つめた文豪ヴィクトル・ユゴーの同名小説『ノートルダム・ド・パリ』が原作。
パリに流れついた美しいジプシーの少女・エスメラルダに恋した3人の男（騎士フェビュス、司教フロロ、醜いせむし男のカジモド）の愛と苦悶、男たちの欲望に翻弄され運命を狂わされるエスメラルダの悲劇を表現した作品ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部