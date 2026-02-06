じつは、一部の物理学者が熱狂した…新発見の宝庫「スペクトル配列が、原子の内部を見る手段へと姿を変えた」、衝撃の瞬間

圧倒的に面白い、「量子論の名著歴代ベスト10」（英紙ガーディアン）選出の傑作ロングセラー！

1925年、ハイゼンベルクの行列力学によって誕生した量子力学。この新しい物理学を疑うアインシュタインが、1935年のEPR論文で打ち出したのが「量子もつれ」です。

たとえ100兆km離れていても瞬時に情報が伝わる“不気味な遠隔作用”が、ボーア、シュレーディンガー、パウリ、ボームらを巻き込んで、長く、激しい論争を巻き起こしました。

量子論の運命を決定づけたベルの不等式とはなにか？

隠れた変数、局所性と非局所性、量子の実在をめぐる議論とは……？

『宇宙は「もつれ」でできている〈新装改訂版〉 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか』は、物理学の常識を書き換えた量子力学100年の発展史を克明に描く、必読の「読む科学大河ドラマ」です！

今回は、「量子飛躍」という奇抜なアイデアで物理学界に颯爽と登場したニールス・ボーアの、若き日の活躍ぶりを紹介します。

＊本記事は、『宇宙は「もつれ」でできている〈新装改訂版〉 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

原子が安定している謎…解決したのは、「28歳の無名のデンマーク人物理学者」

1911年に、原子は小さな太陽系（正電荷をもつ原子核が太陽で、惑星に相当する負電荷をもつ電子に恒常的な電気的引力をはたらかせている）のようなものだと明らかになったが、問題が残っていた。

電子のように電荷を帯びた物体は、自らがつくり出す電場とは分離できない。もしその物体が動くと磁場も生成してしまう。また、もし速度を変えれば（速める、遅くする、回転する）、その変化によって周囲の電場や磁場に波（電磁波）が生じる。この電磁波が、いわゆる「光」である。

帯電して原子の中心軌道を回る電子は、たえず電磁場に光のさざ波を作り出し、それぞれの波にエネルギーを放出して、ついには宇宙の原子はみなパンクしたタイヤのように平べったくつぶれてしまうはずだーー。

だが、もちろんそんなことは起こらない。

1913年、説明のつかないこの原子の安定性の問題は、28歳の無名のデンマーク人物理学者ニールス・ボーアの手によって解決をみた。彼はイギリス・マンチェスターでの1年間の研究を終え、コペンハーゲンに戻ったばかりだった。

論文は71ページにわたり、その説明は非論理的だった。

非論理的な論文の、不気味な理論

電子はつねに光を放射するのではなく、“言葉で言い表せない一種の遷移”が起こるときのみ発光するとボーアは説明した（かの有名な「量子飛躍」である）。このような飛躍は、ネコのなめらかな跳躍とはまったく別物である。

不可解で、量子化され、一か八かというように、ある軌道から消え失せ、別の軌道に出現する。 それはまるで、地球が火星の軌道に突如として姿を現すようなものだ。

量子飛躍そのものが、従来の物理理論には存在しなかったものであるが、それと同じくらい不気味に感じられたのは、飛躍する電子が放出する光の周波数であった。

光の周波数は色として認識されるが、周波数の概念は、車輪のように文字どおり丸いものから周期的にめぐる季節まで、循環するものであれば何にでもあてはまる。

たとえばメリーゴーラウンドの周波数といえば、立って手を振るあなたの前を、ぶち模様のポニーにまたがった幼い妹が1分間に通り過ぎる回数だ。

その内部では、レコード・プレーヤーがバンドオルガンの高い音色を流している。このレコードの周波数は1分ごとの回転数（rpm）で、再生される音の周波数と直接関係している。45回転のレコードを33と1/3回転で再生すれば、鈴のような音色は低くなり、どんよりしたピチカートになるだろう。逆に速く回転させれば、狂ったようなリズムで甲高く鳴り響く。

だが、ボーアの原子モデルによれば、電子の軌道の周波数は、原子が発する光の周波数と同じではない。

信じられないことだが、それは単独の純粋な周波数で、移る前の軌道と移った後の軌道のエネルギー差（をプランク定数hで割ったもの）に等しいのだーーまるで、電子が光を放射しながら、すでに到着地点を知っているかのように。

物理学者が熱狂した「分光学」

原子は、紀元前5世紀にギリシャの哲学者がその存在を予見して以来、最大の謎の一つであった。

人も、腰かけている椅子も、吸い込んでいる空気も、あらゆる物質は突き詰めれば同じ構成要素から成り立っているのだろうか？ その究極的な構成要素とは、どのようなものだろうか？ 人々は答えを求めてその原理を模索した。

18世紀半ばになると、探究心旺盛なスコットランド人のトーマス・メルヴィルが食卓塩を燃やして、その発光をプリズムにかざして見た。アイザック・ニュートンが白色光をプリズムに通して虹色のスペクトルを発見したのと同じように実験したところ、虹色のスペクトルは現れず、黄色からオレンジ色が暗線にはさまれた形の縞模様が現れた。

その62年後、ヨゼフ・フォン・フラウンホーファーは、軍事用の光学機器を製作する会社で測量レンズを調整する仕事のかたわら、太陽光をプリズムに通す実験をしていた。彼は初めて、ニュートンの虹のスペクトルの中に暗線を発見した。虹の暖色の黄色部分が2ヵ所欠けており、それはちょうど塩のスペクトルをひっくり返した模様であった。

このふしぎな一致は半世紀近くも放置されていたが、ハイデルベルク大学の中世建築のホールを松葉づえできびきびと歩き回る小柄な物理学者が、黄色い部分が欠けている原因を追究した。

グスタフ・キルヒホッフは、この黄色い部分は太陽周辺のナトリウムガスによって吸収されているためだと考えた（食卓塩は塩化ナトリウムである）。そこに手を差し伸べたのが、彼の親友で心優しい大柄なロベルト・ブンゼンであった（ブンゼンは20年前にシャーレが爆発した際の破片で片目を失明していた）。

「目下のところ、キルヒホッフと僕は共同作業をしていて眠れないのだ」と、1859年にブンゼンはある友人に語っている。

「キルヒホッフはまったく予想だにしなかったすばらしい発見をした。太陽スペクトルの中に暗線ができる理由を突き止めたのだ」

キルヒホッフが発見したのは、距離が大きく離れていても、その特徴的なスペクトルの観測によってガスがどんな種類の元素でできているのかを識別できるという事実だ。この発見により、星の組成は突然、誰もが知るところとなった。

炎自体のスペクトルが生成されないように十分に高温の炎で燃焼させると、地球上の元素もーーどれほど微量でもーーその種類がわかる。

ブンゼンはそのためのバーナーを考案し、キルヒホッフは正確な「スペクトロスコープ（分光器）」を即席で作り上げた。プリズムが真っ黒な葉巻の箱で保護されただけの代物だが、使い捨ての顕微鏡の先端から覗くことができる。

これにより、「これまで知られていなかった元素」が現れはじめた。ブンゼンは次のように書いている。

「新たな金属を発見できた私は幸運だ……青いスペクトル線をもっているので、これをセシウムと名づけよう（※1）。こんどの日曜日、原子の重さを初めて決定する時間を見つけたい 」

こうしてヘリウム（「太陽から」の意味）が見つかり、次々と新たな元素が発見されていった。一部の物理学者がこの分光学に熱狂した。1900年に刊行されたスペクトル線の一覧表「ハンドブーフ・デア・スペクトロスコピー」の第1巻だけで800ページもある。

その背後にあるメカニズムは誰にもわからなかったが、ボーアは（彼の特徴的な英語で）、スペクトルは「すばらしいが、進歩する可能性はない。蝶に翅（はね）があり、その色に規則性があるからといって、蝶の翅の色の生物学的特性を理解できるとは誰も思わないだろう 」と述べた。

原子核を発見したラザフォードとの出会い

1911年、ボーアは26歳のときに原子研究の中心地であったイギリスに到着し、J・J・トムソンの下で研究に従事した。

トムソンはその10年ほど前に電子を発見しており、古めかしいネオゴシック様式の廊下や雨漏りのする天井がある偉大なケンブリッジ大学キャヴェンディッシュ研究所で、聡明な若手研究者のグループを率いていた。

その一人が、ニュージーランド出身のアーネスト・ラザフォードであり、謎に満ちた放射能研究の第一線で活躍していた。ボーアは教授職に就いたばかりのラザフォードを訪ねて、マンチェスター大学に会いに行った。折しもこの年、ラザフォードは同大学で原子核を発見したところだった（※2）。

父を亡くしたばかりのボーアは、14歳年上のラザフォードとたちまち意気投合した。二人とも社交的で、生まれながらのリーダーであった（讃美歌「すすめ、つわもの」を調子はずれの大声で歌って原子研究に打ち込む者たちを奮い立たせたラザフォードはみんなに愛されていた）。

どちらもアウトドア派でサッカー選手という共通項もあった（ボーアの弟ハラルトもサッカー選手で、オリンピックの銀メダリストに輝いている）。

すべての実験結果を説明できそうな「ただ一つの仮説」

イギリスでの1年が過ぎようとしていた1912年夏、ボーアはラザフォードに原子理論の仮説を説明した。「［それを］選んだのは、プランクとアインシュタインが提唱したような放射メカニズムの概念に関係し、それを裏付けているように見えるすべての実験結果を説明できそうなただ一つの仮説だった 」からだ。

ラザフォードは「物理学に興味のない市井の人にわかるように説明できなければ」完全な理論にはなりえないと信じており、ボーアは自らの仮説に若干の修正を加えるべきだと考えていた。だが、当のボーアには修正する気などまるでなかった。

コペンハーゲンに戻った彼は、自身が生まれた1885年に発表された論文の中に分光の数式を偶然に見出した。著者は故ヨハン・ヤコブ・バルマーで、数式を書き上げた当時60歳だった彼はスイス・バーゼルの女学校で教鞭をとっていた。

その数式はいまだ見ぬスペクトル線の配列を予測したもので、30年をかけてきわめて正確なものであると証明された。“蝶の翅”の色を表すこの数式は、ボーアの手によって原子の内部を見る手段へと姿を変えたのだった。

※1・セシウム： 「新たなアルカリ金属について」と題した論文で、ブンゼンとキルヒホッフはセシウムという名前を、「古代人が天空の青を指して使った」ラテン語のカエシウスから取ったと説明している。セシウムについての参考記事〈「セシウム、じつは無害」。体内でも無差別にγ線が飛び出す、放射性同位体以外は…。 じつは、あまり知られていない、意外な活躍場所〉

※2・ラザフォードは原子核を発見した：参考記事〈電子の発見、粒子の跳ね返り。トムソンとラザフォードが暴き始めた「原子の真実」〉

宇宙は「もつれ」でできている〈新装改訂版〉

「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか

「量子論の名著歴代ベスト10」（英紙ガーディアン）選出の傑作ロングセラー！

物理学の常識を書き換えた量子力学100年の発展史を克明に描く、圧倒的に面白い「読む科学大河ドラマ」！

【続きを読む】描いて見せた「奇妙なモデル」は、最初で最後の「量子のアイコン」になった…内容を十分に理解していない者さえ、確信した「ボーア原子理論」のリアル