きょうは急速に発達する低気圧の影響で、北海道では大荒れとなりそうです。猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。関東から西は15℃前後まで上がりますが、次第に冷たい北風が強まってきます。週末は強い寒気の影響で、日本海側を中心に大雪のおそれがあり、太平洋側でも雪の降る所がありそうです。厳しい寒さも戻るでしょう。

低気圧が急速に発達しながら北海道を通過する見通しです。北海道では見通しがまったくきかない猛ふぶきとなるおそれがあります。猛ふぶきや吹きだまりによる交通機関の乱れにお気をつけください。

日本海側では、次第に雪の範囲が広がるでしょう。午後は北陸も雪へと変わっていき、近畿北部や山陰でも雪や雨の降る所がある見込みです。関東から西は晴れ間の出る所が多くなりますが、九州南部では午前中を中心に雨の降る所がありそうです。

日中の気温は日本海側できのうより低くなり、北日本や北陸を中心に、この時季の寒さが戻るでしょう。関東から西は15℃前後で、東京は16℃と、3月下旬並みの暖かさになりそうです。ただ、気温が高くなる所も午後は冷たい北風が強まってきます。服装選びにお気をつけください。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :-1℃ 釧路 :3℃

青森 :0℃ 盛岡 :3℃

仙台 :10℃ 新潟 :5℃

長野 :7℃ 金沢 :8℃

名古屋:14℃ 東京 :16℃

大阪 :14℃ 岡山 :15℃

広島 :15℃ 松江 :10℃

高知 :16℃ 福岡 :13℃

鹿児島:16℃ 那覇 :23℃

週末は強い寒気が流れ込むため、日本海側は広い範囲で大雪のおそれがあります。日曜日は雪の降り方が強まる所もあるでしょう。交通障害やなだれに注意が必要です。また、普段は雪の少ない西日本や東日本の太平洋側も雪が降り、平地でも雪の積もる所がありそうです。最新の情報をご確認ください。

一気に真冬の寒さが戻り、北風も冷たく感じられるでしょう。気温の変化にもお気をつけください。