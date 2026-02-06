プロ野球・ヤクルトは5日に春季キャンプの第1クールを終了。5日間におよぶ最初のクールをケガなく終えたドラフト1位・松下歩叶選手が、インタビューに応じました。

この日の打撃練習では、35スイング中、2本の連発含む3本の柵越えを披露。ドラフト時から注目されていたその長打力を遺憾なく発揮します。さらに守備練習ではセカンドとサードで打球を受け「ポジションはそこまでこだわりないですし、まずは試合に出ることが一番だと思うので。その中で与えられたチャンスをしっかりものにできるように準備していきたい」と語りました。

休養日を挟んで迎える第2クールに向けては、実戦形式の練習でのアピールに意気込み。「ピッチャーの球が強くなると思うので、構え遅れだったり、負けないように。自分から攻めていく」と明確な狙いを口にしました。

1年目の目標としては『新人王』を掲げる松下選手。このために春季キャンプでは「1年間出続けるために体力面を重点的に鍛えていきたい」と語ります。さらに大学時に背負った“日の丸”についても「最終的にはやはり、もちろん日の丸をトップチームとして背負いたい。そのためにまずは1年目結果を残したい」と思いを明かしました。