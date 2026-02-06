安全運行を妨げる冬の装備不足に厳しいメス！

大雪予報が出され、積雪によるスタック車両の大量発生が懸念されるなか、NEXCO西日本は2026年1月11日から12日まで、広島岩国道路と山陽道で「タイヤ確認」を実施。その結果が大きな議論を呼んでいます。

ノーマルタイヤで高速道路へ入ろうとしたクルマに対し、その場で通行を拒否する異例の措置を講じたのです。これに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられました。

【画像】「えぇぇぇぇ！」 これが「ノーマルタイヤでスタックする車」です！ 画像で見る

今回NEXCOが行った措置は、インターチェンジの入り口で係員が全車両のタイヤを目視で確認するという、非常に手間のかかる手法でした。

大雪特別警報やそれに準ずる予報が出た際、ノーマルタイヤのまま雪道へ進入することは自らの命を危険にさらすだけでなく、他車を巻き込む重大な事故や、数日間に及ぶ立ち往生の原因となり得ます。

現に、1月2日には山陽道でノーマルタイヤ車によるスタックが発生し、20km以上におよぶ大渋滞が発生し、雪の降る中で多くの通行車両がスタック解消を長時間待つことになりました。

10日からの3連休も再び大雪になることが予想され、各社は冬用タイヤ規制を行い、不要不急の外出を呼びかけていました。

そうしたなか実施したタイヤ確認では、ノーマルタイヤ車で高速道路を通行しようとしたクルマが合計で約3000台あったといいます。

これは、依然として冬装備への意識が不十分なドライバーが少なくないという現実を浮き彫りにしました。

インターネット上の反応を見てみると、多くのユーザーがこの厳しい措置を支持していることがわかります。

SNSでは「ノーマルタイヤで雪道へ入るのは無謀すぎる」といった声や「自分のわがままで物流を止めてしまう自覚を持ってほしい」という厳しい意見が数多く投稿されています。

また「現場の係員の人たちは寒いなか本当に大変だったと思う」や「事故が起きる前に止めてくれるのは、結果的にドライバーを守ることになる」といった、NEXCO側の対応を評価するメッセージも散見されました。

なかでも批判が集まっているのは、大雪警報が発令されているにも関わらず、ノーマルタイヤで高速道路に進入しようとする心理です。

一部からは「急な予報で間に合わなかった」という声もありますが、高速道路上での立ち往生は、ひとたび発生すれば解消までに莫大な時間を要します。

過去には関越道で2000台以上のクルマが48時間以上にわたって雪に閉じ込められたケースや名神高速で立ち往生解消に34時間を費やしたケース、さらには体調不良者の発生や、食料やガソリンが底をついたクルマが続出し、自衛隊が派遣される事態も発生しています。

こうした教訓があるからこそ、道路管理者は通行拒否という強硬手段を使ってでも、安全を優先せざるを得ないのです。

クルマの走行性能がどれほど向上しても、路面と接しているタイヤが機能しなければその性能を発揮することはできません。

冬の高速道路を走る際は、現地の天候だけでなく、目的地の予報や経由地の状況を事前に把握することが不可欠です。

雪が降ることが予想される場合は、スタッドレスタイヤの装着はもちろんのこと、万が一のチェーン規制に備えてチェーンを携行し、さらにはスコップや脱出ボード、立ち往生したときに備え、防寒着や食料・飲料水などをクルマに積んでおくことが求められます。

※ ※ ※

NEXCOが実施した異例の通行拒否という措置は、安全こそが最大のサービスであるという強いメッセージです。

私たちはこの出来事を一過性のニュースとして終わらせるのではなく、冬の道を走る一人のドライバーとして、常に最善の準備を整える責任があることを忘れてはなりません。